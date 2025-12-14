Республиканцам будет тяжело

Республиканской партии будет непросто сохранить большинство в обеих палатах американского Конгресса по итогам промежуточных выборов, которые пройдут в стране осенью 2026 года, считает президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, как это будет. Мы должны победить, но с точки зрения статистики победить будет очень тяжело, - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal. - Мы попытаемся сделать все возможное».

Трамп также заявил, что добился для США многомиллиардных инвестиций, однако не знает, «когда эти деньги заработают». «Я создал величайшую экономику в истории, но людям, вероятно, потребуется время, чтобы все осознать», - сказал американский лидер.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей - 435 человек, а также треть сенаторов - 33 человека. Обе палаты пока контролируют республиканцы.