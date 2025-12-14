Неизвестный устроил бойню в американском университете

Мэр города Провиденс Бретт Смайли, сообщил, что девять человек получили ранения. Стрелявший не задержан, подтвердил мэр.

На территории Брауновского университета в американском штате Род-Айленд произошла стрельба, два человека погибли, передает Associated Press.

По словам Келли Бреннан, представителя больницы Род-Айленда, шесть человек находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов, рассказал Смайли. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены, сообщил ректор Фрэнсис Дойл.

Президент Брауновского университета Кристина Паксон заявила, что ей сообщили о том, что все жертвы — студенты.

Подозреваемый — мужчина в черной одежде, уточнил заместитель начальника полиции Провиденса Тимоти О’Хара. Полиция пока не знает, как мужчина проник в здание. По словам О'Хары, в последний раз его видели уходящим пешком. Оружие пока не обнаружено, но следователи полагают, что при стрельбе в университете использовалось огнестрельное оружие, сказал О’Хара.

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жертв и пострадавших. «Я в курсе ситуации в Брауновском университете, это ужасно, и все, что мы можем сейчас сделать, это молиться за жертв и, судя по всему, за тех, кто очень серьезно пострадал», — заявил Трамп.