Неизвестный устроил бойню в американском университете

09:36 670

На территории Брауновского университета в американском штате Род-Айленд произошла стрельба, два человека погибли, передает Associated Press.

Мэр города Провиденс Бретт Смайли, сообщил, что девять человек получили ранения. Стрелявший не задержан, подтвердил мэр.

По словам Келли Бреннан, представителя больницы Род-Айленда, шесть человек находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов, рассказал Смайли. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены, сообщил ректор Фрэнсис Дойл.

Президент Брауновского университета Кристина Паксон заявила, что ей сообщили о том, что все жертвы — студенты.

Подозреваемый — мужчина в черной одежде, уточнил заместитель начальника полиции Провиденса Тимоти О’Хара. Полиция пока не знает, как мужчина проник в здание. По словам О'Хары, в последний раз его видели уходящим пешком. Оружие пока не обнаружено, но следователи полагают, что при стрельбе в университете использовалось огнестрельное оружие, сказал О’Хара.

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жертв и пострадавших. «Я в курсе ситуации в Брауновском университете, это ужасно, и все, что мы можем сейчас сделать, это молиться за жертв и, судя по всему, за тех, кто очень серьезно пострадал», — заявил Трамп.

