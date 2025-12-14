USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

В Эмиратах встретились главы МИД Азербайджана и Пакистана

09:46 226

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом глава МИД Пакистана сообщил на своей странице в соцсети Х.

На встрече, которая прошла на полях Форума Sir Bani Yas в Объединенных Арабских Эмиратах, были обсуждены региональные и двусторонние вопросы.

Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 1292
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 4032
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 884
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 4161
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 13702
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 3786
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 7110
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 7026
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 2407
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 6813
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 1270

ЭТО ВАЖНО

Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 1292
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 4032
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 884
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 4161
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 13702
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 3786
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 7110
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 7026
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 2407
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 6813
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 1270
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться