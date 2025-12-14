В Эмиратах встретились главы МИД Азербайджана и Пакистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом глава МИД Пакистана сообщил на своей странице в соцсети Х.
На встрече, которая прошла на полях Форума Sir Bani Yas в Объединенных Арабских Эмиратах, были обсуждены региональные и двусторонние вопросы.
Delighted to meet my brother, Jeyhun Bayramov, Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, on the sidelines of #SirBaniYasForum 2025 and discussed regional and bilateral matters of mutual interest. pic.twitter.com/GflsahP9oY— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) December 14, 2025