Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Эпоха Pax Americana закончилась для Европы

заявил канцлер Германии
Десятилетия эпохи Pax Americana (с лат. «Американский мир») закончились как для Германии, так и для всей Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Десятилетия Pax Americana в значительной степени закончились для нас в Европе, в Германии», — сказал Мерц на съезде партии ХСС, его цитирует Tagesspiegel.

Мерц добавил, что страны Европы должны подготовиться к «фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях». При этом канцлер предостерег от разрыва отношений с США.

Заявление Мерца прозвучало на фоне разногласий между ЕС и США по вопросам войны РФ против Украины.

Pax Americana – термин, который обозначает период относительного мира, экономической стабильности и доминирования США в мире, который сложился после завершения Второй мировой войны. По словам Мерца, Pax Americana больше не существует «в том виде, в каком мы его знали».

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети X высказывание канцлера Германии, заявил, что президент США Дональд Трамп «спасает западную цивилизацию». «Грустный Мерц обрушился на США с критикой… Команда автопера Байдена безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную, промиграционную политику. Трамп спасает западную цивилизацию», — утверждает Дмитриев.

