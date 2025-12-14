Трамп хочет остановить войну пошлинами

«Я только что, 10 минут назад..., использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей», - отметил президент США «Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», - пояснил Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Таиланда и Камбоджи введением новых пошлин в отношении их продукции, если между этими двумя странами не прекратятся боевые действия. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что интервью было записано в пятницу. Трамп, по всей видимости, имел в виду состоявшиеся ранее в тот же день телефонные разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом.

Президент США считает, что возможность введения пошлин является важным инструментом в сфере внешней политики для его администрации.

Трамп в пятницу заявил, что побеседовал по телефону с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Глава Белого дома заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого сообщалось, что боевые действия продолжаются.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия возобновились вдоль камбоджийско-таиландской границы с 7 декабря.