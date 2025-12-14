USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Трамп хочет остановить войну пошлинами

10:16 257

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Таиланда и Камбоджи введением новых пошлин в отношении их продукции, если между этими двумя странами не прекратятся боевые действия. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я только что, 10 минут назад..., использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей», - отметил президент США «Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», - пояснил Трамп.

Издание уточняет, что интервью было записано в пятницу. Трамп, по всей видимости, имел в виду состоявшиеся ранее в тот же день телефонные разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом.

Президент США считает, что возможность введения пошлин является важным инструментом в сфере внешней политики для его администрации.

Трамп в пятницу заявил, что побеседовал по телефону с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Глава Белого дома заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого сообщалось, что боевые действия продолжаются.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия возобновились вдоль камбоджийско-таиландской границы с 7 декабря.

Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 1298
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 4034
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 888
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 4163
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 13704
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 3788
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 7111
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 7026
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 2408
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 6817
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 1271

ЭТО ВАЖНО

Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 1298
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 4034
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 888
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 4163
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 13704
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 3788
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 7111
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 7026
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 2408
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 6817
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 1271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться