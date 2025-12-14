Венгры вышли на протесты

Лидер оппозиции Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» лидирует в опросах перед апрельскими выборами, призвал Орбана уйти в отставку из-за того, что премьер, по словам Мадьяра, не смог защитить детей, находящихся под опекой государства.

На видео без даты, которое было опубликовано в начале этой недели, видно, как чиновник, который до недавнего времени был исполняющим обязанности руководителя исправительного учреждения для несовершеннолетних в Будапеште, совершает несколько насильственных действий, в частности, бьет ногой ребенка, который лежит на земле, и бьет головой другого ребенка об стол. В среду венгерская прокуратура сообщила, что в государственном центре для несовершеннолетних в Будапеште задержаны семь человек.

Орбан в интервью информагентству Mandiner осудил насилие, назвав его неприемлемым и преступным.

Прокуратура Венгрии несколько месяцев расследует деятельность бывшего директора центра по подозрению в организации сети проституции, отмывании денег и торговле людьми.