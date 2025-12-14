USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Венгры вышли на протесты

10:46 1424

Накануне тысячи венгров прошли маршем к офису премьер-министра Виктора Орбана из-за скандала со злоупотреблениями в центре содержания несовершеннолетних, сообщает Reuters.

Протестующие прошли по улицам Будапешта за баннером «Защитите детей!»

Лидер оппозиции Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» лидирует в опросах перед апрельскими выборами, призвал Орбана уйти в отставку из-за того, что премьер, по словам Мадьяра, не смог защитить детей, находящихся под опекой государства.

На видео без даты, которое было опубликовано в начале этой недели, видно, как чиновник, который до недавнего времени был исполняющим обязанности руководителя исправительного учреждения для несовершеннолетних в Будапеште, совершает несколько насильственных действий, в частности, бьет ногой ребенка, который лежит на земле, и бьет головой другого ребенка об стол. В среду венгерская прокуратура сообщила, что в государственном центре для несовершеннолетних в Будапеште задержаны семь человек.

Орбан в интервью информагентству Mandiner осудил насилие, назвав его неприемлемым и преступным.

Прокуратура Венгрии несколько месяцев расследует деятельность бывшего директора центра по подозрению в организации сети проституции, отмывании денег и торговле людьми.

Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 357
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 909
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 1716
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 3506
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1109
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 2831
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 5770
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 1729
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 5596
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 14940
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 4604

