Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас

Ливанская «Хезболла» не намерена отказываться от вооруженного потенциала ни при каких условиях, «даже если весь мир объединится против нас». С таким заявлением выступил генеральный секретарь группировки Наим Касем, пишут израильские СМИ.

Касем заявил, что действия Израиля продолжают «представлять прямую угрозу для Ливана», а отсутствие военного баланса в мирный период, по его мнению, является естественным состоянием. При этом Касем отметил, что результаты деятельности «Сопротивления» следует оценивать через призму «освобождения», добавив, что созданный за последние 17 лет фактор сдерживания является уникальным достижением.

Касем отдельно подчеркнул, что задача «Сопротивления» заключается не в замене государства, а в поддержке армии в случае ее неспособности защитить страну.

Касем также отверг любые предложения, которые, по его словам, могут привести к капитуляции: «Сопротивление согласно на оборонную стратегию, которая использует силу и потенциал Ливана, но не примет ни одной модели капитуляции перед США и Израилем. Капитуляция приведет к исчезновению Ливана — пример Сирии у всех перед глазами. Израиль стремится навязать Ливану подчинение и управление извне».

Генсек «Хезболлы» заявил, что после ликвидации Хасана Насраллы и его соратников целью Израиля стало полное уничтожение группировки. «Если начнется война, она не достигнет своих целей...Мы будем сопротивляться, даже если небо обрушится на землю. Мы никогда не сдадим оружие в ответ на требования Израиля. Мы готовы к войне и не разоружимся, даже если весь мир объединится против нас», - сказал Касем.