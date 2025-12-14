Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне

Украинские военные продолжают наступление в городе Купянске Харьковской области и на его окраинах. Согласно геолокационным видео, обнародованным 12 декабря, ВСУ продвинулись в центре Купянска, где идут зачистки. Также зафиксировано продвижение украинских подразделений на юго-восток от Петропавловки. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Журналист и военный бригады «Хартия» Юрий Бутусов сообщил, что украинские войска полностью контролируют микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска. По его словам, эта потеря территории помешает россиянам удержать любые позиции, оставшиеся на юге Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 декабря, свидетельствуют, что российские диверсионные группы все еще находятся в северной и западной частях города, отмечают аналитики ISW.

Начальник штаба украинского батальона беспилотников заявил, что россияне продолжают пытаться проникнуть в Купянск, преимущественно в пешем порядке. Российские «военкоры» признали продвижение Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, и заявили о «тяжелых боях» вблизи Мирового и Радьковки. По словам одного из «военкоров», Радьковка и две оборонительные позиции к югу и востоку от села россиянами потеряны, говорится в отчете.

Накануне украинские СМИ сообщали, что Силы обороны Украины отбросили россиян из части Купянска и освободили ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений о якобы полном контроле войск РФ над этим городом.

Купянск — стратегически важный город в Харьковской области. 20 ноября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о захвате города. В пятницу, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский записал видео на въезде в город. «Сегодня – купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим», — сказал Зеленский.

В отчете ISW также сообщается, что геолоцированные видео, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что украинские войска, вероятно, отбили позиции в южной части населенного пункта Карповка (северо-западнее города Лиман Донецкой области). В то же время российские войска недавно продвинулись в северной части Карповки. Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ полковник Дмитрий Запорожец 12 декабря сообщал, что российские войска пытаются атаковать Лиман, обходя Ямполь (на юго-восток от Лимана) с севера и юга, и предупредил, что ситуация в Ямполе может ухудшиться, если эти действия продолжатся. По его словам, российские войска преимущественно действуют малыми группами из района Серебрянского леса (на юго-восток от Лимана) и, вероятно, будут пытаться сосредоточить там личный состав. Также Запорожец считает, что Лиман является более важной целью для российских войск в будущих операциях против Славянска, чем Северск. На Северском направлении россияне тоже имели успех.