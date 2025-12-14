Тактика Зеленского «да, но...»

Эта стратегия, отмечается в публикации, сводится к простому «да, но...», и предусматривает давление на партнеров по конкретным вопросам, в частности, по механизмам реализации наиболее спорных моментов.

Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке своих европейских союзников разработал стратегию ответа на «мирный план» президента США Дональда Трампа, чтобы сделать его приемлемым для Украины, при этом не отвергая его таким образом, чтобы это оттолкнуло американского лидера, пишет The Wall Street Journal.

Зеленский готов провести выборы, но для этого потребуется прекращение огня. Он говорит, что Россия может сохранить участие в Запорожской атомной электростанции, но Украина и США должны контролировать ситуацию. Численность украинской армии может быть ограничена, признает он, но в пределах нынешних размеров.

«Такой подход позволил Зеленскому поддержать мирное видение Трампа, но не в ущерб политическому авторитету внутри страны», - отмечает издание.

Предложенное США соглашение предусматривает превращение оставшейся территории Донецкой области в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой Украина выведет войска, а российским военным будет запрещен доступ.Вместо того чтобы полностью исключить этот вариант, Зеленский потребовал более подробной информации. Например, если Украина выведет войска, что помешает российским силам продвигаться вперед? Или что помешает России проникнуть в зону под видом гражданских лиц для контроля над ней? «Нельзя гарантировать, что мы, как Украина, примем это, но когда вы говорите с нами о компромиссе, то предложенный вами компромисс должен быть справедливым», — заявил Зеленский.

Зеленский, которому в «мирном плане» было предложено провести выборы, выбрал прагматичный путь. На этой неделе он заявил, что готов провести голосование, но только если парламент представит законный путь, а партнеры — прежде всего США — обеспечат прекращение огня на время выборов.

Отсутствие ясности в предложении о том, как США планируют демилитаризировать крупнейшую в Европе АЭС и создать консорциум для совместного управления объектом, также дало Зеленскому возможность пересмотреть условия. Украина выступает против передачи Запорожской АЭС под российский контроль, сказал Зеленский. Но, если сделка будет включать США в управление, необходимо будет проработать детали совместной работы на станции, добавил он.

По словам украинского политолога Владимира Фесенко, метод Зеленского, заключающийся в том, чтобы оказывать давление на партнеров по конкретным вопросам, в том числе по механизмам реализации наиболее спорных моментов, позволил ему продолжить конструктивные переговоры, не уступая по ключевым вопросам.