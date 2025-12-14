USD 1.7000
Американские самолеты в небе близ Венесуэлы

12:29 282

Пентагон на этой неделе значительно нарастил количество полетов военной авиации вблизи побережья Венесуэлы в Карибском море. Это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Зафиксировано по меньшей мере 17 полетов самолетов различных типов и стратегических разведывательных беспилотников. Так, с авианосца USS Gerald Ford в субботу к берегам Венесуэлы вылетала самая большая за все время группа американских военных самолетов, в том числе четыре боевых истребителя F/A-18F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. В пятницу полеты выполняли два истребителя F/A-18F Super Hornet вместе с двумя самолетами РЭБ EA-18G Growler, во вторник - пара истребителей F/A-18F Super Hornet.

Во вторник и пятницу стратегические беспилотники радиоэлектронной разведки ВМС США MQ-4C Triton совершили длительные полеты вблизи северо-запада Венесуэлы. В ходе выполнения задания тяжелые высотные беспилотники, взлетавшие с базы в Джексонвилле в штате Флорида, временами приближались к побережью Венесуэлы на расстояние 150-250 км. Кроме того, в четверг вблизи побережья Венесуэлы провел очередной полет американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Американские СМИ в этой связи пишут, что Вашингтон продолжает усиливать целенаправленную кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки ее лидера Николаса Мадуро.

Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 365
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 916
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 1720
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 3512
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1113
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 2834
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 5772
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 1731
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 5599
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 14942
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 4605

