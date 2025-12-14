Удары России по Украине все сильнее и масштабнее

По его словам, после российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре все профильные службы работают над восстановлением электро-, тепло- и водоснабжения. В то же время ситуация сложная: сотни тысяч семей без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

За последнюю неделю Россия осуществила одну из масштабных серий воздушных атак по Украине, выпустив более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что прошлой ночью снова были удары по общинам, есть раненые. «Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить нашим людям…» - пишет Зеленский.

В ночь на 14 декабря россияне массированно атаковали с воздуха Одесскую область различными типами вооружения. По словам губернатора области Олега Кипера, зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Одесские паблики пишут о непрекращающихся атаках «шахедов» на Белгород-Днестровский район.

В ночь на 13 декабря Одесса оказалась под одной из самых массированных воздушных атак ВС РФ, сообщил Кипер. По данным мониторинговых каналов, по Одессе, вероятно, впервые применили ракеты «Кинжал». ️В результате ударов баллистическими ракетами и дронами были повреждены объекты энергетики. В городе не было «воды, света и тепла», писали украинские СМИ. Больницы перевели на работу от альтернативных источников.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи российские войска атаковали Украину более чем 120 беспилотниками различных типов, в том числе около 85 дронов-камикадзе типа «шахед». По сведениям украинских военных, зафиксированы попадания баллистической ракеты «Искандер-М» и десяти ударных БПЛА на шести локациях. При этом ВСУ говорят, что сбили или подавили 110 российских дронов. В сообщении не говорится о последствиях налета.