USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Дожди продолжатся

12:56 200

В понедельник, 15 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются дожди, юго-западный ветер сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, температура воздуха ночью составит 2-4, днем 5-7 тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди, вечером в горных районах снег. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от -1 мороза до +4 тепла, днем 7-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла. На дорогах в ряде горных районов возможен гололед.

Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 368
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 918
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 1720
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 3514
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1114
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 2835
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 5772
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 1731
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 5600
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 14944
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 4606

ЭТО ВАЖНО

Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 368
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 918
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 1720
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 3514
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1114
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 2835
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 5772
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
09:03 1731
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
04:12 5600
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 14944
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 4606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться