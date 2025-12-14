Дожди продолжатся

В понедельник, 15 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются дожди, юго-западный ветер сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, температура воздуха ночью составит 2-4, днем 5-7 тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди, вечером в горных районах снег. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от -1 мороза до +4 тепла, днем 7-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла. На дорогах в ряде горных районов возможен гололед.