Девять человек расстреляли на популярном в Сиднее пляже. Там отмечали Хануку

При стрельбе на пляже Бонди-Бич в Сиднее погиб посланник «Хабада» раввин Эли Шлангер, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя.

На пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один из стрелков.

Второй стрелок находится в критическом состоянии, сообщила австралийская полиция. По ее данным, по меньшей мере еще 11 человек ранены, в том числе двое полицейских, получивших огнестрельные ранения.

Празднование Хануки проходило с 17:00 по местному времени около детской площадки. Событие было организовано еврейским центром Chabad of Bondi и должно было включать мероприятия «для всех возрастов». Находившаяся на соседнем пляже корреспондент BBC Табби Уилсон насчитала около 20 громких хлопков, которым поначалу никто не придал значения, и посетители заволновались, лишь когда услышали пролетающие над ними полицейские вертолеты.

Газета The Sydney Morning Herald сообщает, что случайный прохожий смог обезвредить одного из стрелков, открывших огонь на пляже. Согласно опубликованным видео, мужчина подбежал к злоумышленнику со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал из рук оружие. На кадрах видно, как мужчина держит нападавшего на прицеле, но не стреляет. После этого преступник медленно отступил. В то же время на видео заметен второй участник атаки, который находился на мосту и продолжал стрелять по людям.