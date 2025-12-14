USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Девять человек расстреляли на популярном в Сиднее пляже. Там отмечали Хануку

видео; обновлено 14:57
14:57 2565

При стрельбе на пляже Бонди-Бич в Сиднее погиб посланник «Хабада» раввин Эли Шлангер, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя.

На пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один из стрелков.

Второй стрелок находится в критическом состоянии, сообщила австралийская полиция. По ее данным, по меньшей мере еще 11 человек ранены, в том числе двое полицейских, получивших огнестрельные ранения.

Празднование Хануки проходило с 17:00 по местному времени около детской площадки. Событие было организовано еврейским центром Chabad of Bondi и должно было включать мероприятия «для всех возрастов». Находившаяся на соседнем пляже корреспондент BBC Табби Уилсон насчитала около 20 громких хлопков, которым поначалу никто не придал значения, и посетители заволновались, лишь когда услышали пролетающие над ними полицейские вертолеты.

Газета The Sydney Morning Herald сообщает, что случайный прохожий смог обезвредить одного из стрелков, открывших огонь на пляже. Согласно опубликованным видео, мужчина подбежал к злоумышленнику со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал из рук оружие. На кадрах видно, как мужчина держит нападавшего на прицеле, но не стреляет. После этого преступник медленно отступил. В то же время на видео заметен второй участник атаки, который находился на мосту и продолжал стрелять по людям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Sydney Morning Herald (@sydneymorningherald)

* * * 14:05

В результате стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее погибли девять человек. Десятым погибшим стал один из нападавших, сообщает полиция.

Пострадали 12 человек, в их числе полицейские, прибывшие на место ЧП.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что стрельба на популярном пляже Бонди-Бич была направлена на еврейскую общину. «Наши сестры и братья в Сиднее, Австралия, подверглись нападению гнусных террористов - в ходе жестокого нападения на евреев, собравшихся на пляже Бонди, чтобы зажечь первую ханукальную свечу», - приводит слова Герцога его канцелярия.

«Мы неоднократно предупреждали правительство Австралии о необходимости искоренить преступный и распространяющийся антисемитизм в их стране», - заявил президент Израиля.

В то же время глава МИД еврейского государства Саар назвал инцидент «последствиями антисемитского безумия на улицах Австралии за последние два года».

* * * 13:17

Неизвестные открыли стрельбу на популярном в Сиднее пляже Бонди-Бич, передают австралийские СМИ.

По информации Guardian Australia, прозвучали как минимум двенадцать выстрелов. Полиция сообщила о задержании двоих человек, призвав жителей и туристов избегать этого района. По сообщениям местных журналистов, когда жители услышали выстрелы, с пляжа начали бежать сотни людей.

Газета Sydney Morning Herald сообщила о многочисленных пострадавших. По данным очевидцев, на пляже произошло не менее 50 выстрелов. В сети появились видео, снятые на месте происшествия: на кадрах двое мужчин стреляют из длинноствольного оружия. «Я видел по меньшей мере десять человек на земле и кровь повсюду», — сказал журналистам один из свидетелей. Издание News.com.au сообщает, что погибли 10 человек, власти это не подтверждали.

Пляж Бонди-Бич — один из самых популярных в Австралии

По информации The Jerusalem Post, на пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал газете, что всего на пляже находились около 2 тыс. членов еврейской общины.

Daily Mail со ссылкой на очевидцев пишет, что огонь открыли двое мужчин, которые прибыли на пляж на автомобиле. «На пляже Бонди задержаны два человека. Операция продолжается, и общественности настоятельно рекомендуется избегать этого района», — сообщили позднее в полиции.

