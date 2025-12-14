Блэкаут в захваченных Россией районах Херсонской и Запорожской областей

На захваченной Россией части Херсонской области пропал свет, сообщают местные СМИ.

Причиной блэкаута назначенные Россией «власти» называют удар Украины по высоковольтной линии Джанкой-Мелитополь, без света остались более 350 тысяч абонентов.

Перебои со светом и в захваченной РФ части Запорожской области. По словам «губернатора» Евгения Балицкого, это произошло из-за «массированного удара» украинских беспилотников, в ходе которого был поврежден «объект магистральных электрических сетей в северо-западной части» региона. «В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения», — сообщил Балицкий, добавив, что восстановительные работы усложняются погодными условиями.