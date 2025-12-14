USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Блэкаут в захваченных Россией районах Херсонской и Запорожской областей

13:33 960

На захваченной Россией части Херсонской области пропал свет, сообщают местные СМИ.

Причиной блэкаута назначенные Россией «власти» называют удар Украины по высоковольтной линии Джанкой-Мелитополь, без света остались более 350 тысяч абонентов.

Перебои со светом и в захваченной РФ части Запорожской области. По словам «губернатора» Евгения Балицкого, это произошло из-за «массированного удара» украинских беспилотников, в ходе которого был поврежден «объект магистральных электрических сетей в северо-западной части» региона. «В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения», — сообщил Балицкий, добавив, что восстановительные работы усложняются погодными условиями.

Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3068
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6361
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
14:45 517
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 2720
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 1678
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2111
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3152
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 4421
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1710
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 3454
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 6709

