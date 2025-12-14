USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Кремль опроверг: никакой «корейский вариант» не обсуждается

13:50 847

«Корейский вариант» прекращения войны в Украине российская сторона не обсуждала. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Точно снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — цитирует РБК Ушакова.

Корейским называют вариант, в результате которого Украина может быть разделенной на две части — как Корейский полуостров между Северной и Южной Кореей.

Корейская война началась в 1950 году с вторжения Пхеньяна на юг и продолжалась с переменным успехом. Стороны в 1953 году заключили перемирие, но не подписали мирное соглашение. Между двумя странами на 38-й параллели проходит демилитаризованная зона, оба государства не признают существование друг друга.

Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3069
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6361
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
14:45 519
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 2721
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 1678
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2112
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3152
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 4421
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1710
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 3454
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 6710

ЭТО ВАЖНО

Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3069
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6361
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
14:45 519
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 2721
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 1678
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2112
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3152
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 4421
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1710
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 3454
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 6710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться