Кремль опроверг: никакой «корейский вариант» не обсуждается

«Корейский вариант» прекращения войны в Украине российская сторона не обсуждала. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Точно снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — цитирует РБК Ушакова.

Корейским называют вариант, в результате которого Украина может быть разделенной на две части — как Корейский полуостров между Северной и Южной Кореей.

Корейская война началась в 1950 году с вторжения Пхеньяна на юг и продолжалась с переменным успехом. Стороны в 1953 году заключили перемирие, но не подписали мирное соглашение. Между двумя странами на 38-й параллели проходит демилитаризованная зона, оба государства не признают существование друг друга.