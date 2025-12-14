USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Азербайджан выиграл первый командный чемпионат тюркоязычных стран

14:42 290

В турецком Газиантепе прошел первый юношеский  (U-16) командный чемпионат по шахматам среди тюркоязычных стран.

В соревновании приняли участие восемь команд из шести государств - Азербайджана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Каждая команда состояла из одного юноши и одной девочки. Играли по круговой системе. 

Под руководством капитана Фарида Аббасова сборная Азербайджана в составе Рустама Рустамова и Марьям Агавердиевой набрала 11 очков и заняла 1-е место. Серебро у Узбекистана, бронза у Турции.

Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3069
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6362
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
14:45 522
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 2721
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 1681
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2114
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3153
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 4423
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1710
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 3454
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 6711

