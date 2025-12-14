Азербайджан выиграл первый командный чемпионат тюркоязычных стран

В турецком Газиантепе прошел первый юношеский (U-16) командный чемпионат по шахматам среди тюркоязычных стран.

В соревновании приняли участие восемь команд из шести государств - Азербайджана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Каждая команда состояла из одного юноши и одной девочки. Играли по круговой системе.

Под руководством капитана Фарида Аббасова сборная Азербайджана в составе Рустама Рустамова и Марьям Агавердиевой набрала 11 очков и заняла 1-е место. Серебро у Узбекистана, бронза у Турции.