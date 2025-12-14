Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине

«Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня», - отметил Зеленский, уточнив, что сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Тем временем агентство AP сообщает, что американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин утром 14 декабря. Цель их визита - очередной раунд переговоров, направленных на достижение договоренности о прекращении войны в Украине.

Президент Украины также отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что Зеленский единственный, кому не нравится вариант «мирного плана» президента США. По словам Зеленского, финальный вариант «мирного плана» не будет нравиться всем.

«Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. Самое главное, чтобы план был справедливым, прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну. А главное, чтобы он был действенным, чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны…» - добавил Зеленский.

Администрация Белого дома подготовила проект мирного соглашения как основу для завершения войны, первоначальная версия которого состояла из 28 пунктов. После замечаний со стороны Украины и европейских партнеров документ пересмотрели и сократили примерно до 20 пунктов. Зеленский заявил, что сейчас параллельно согласовываются три документа: рамочное соглашение, гарантии безопасности и план послевоенного восстановления.