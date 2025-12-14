USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине

14:45 523

Украина пока не получила официальной реакции от Соединенных Штатов относительно последних предложений к «мирному плану», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, определенные сигналы поступают через переговорную команду.

«Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня», - отметил Зеленский, уточнив, что сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Тем временем агентство AP сообщает, что американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин утром 14 декабря. Цель их визита - очередной раунд переговоров, направленных на достижение договоренности о прекращении войны в Украине.

Президент Украины также отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что Зеленский единственный, кому не нравится вариант «мирного плана» президента США. По словам Зеленского, финальный вариант «мирного плана» не будет нравиться всем.

«Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. Самое главное, чтобы план был справедливым, прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну. А главное, чтобы он был действенным, чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны…» - добавил Зеленский.

Администрация Белого дома подготовила проект мирного соглашения как основу для завершения войны, первоначальная версия которого состояла из 28 пунктов. После замечаний со стороны Украины и европейских партнеров документ пересмотрели и сократили примерно до 20 пунктов. Зеленский заявил, что сейчас параллельно согласовываются три документа: рамочное соглашение, гарантии безопасности и план послевоенного восстановления.

Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3069
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6362
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
14:45 524
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 2721
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 1681
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2114
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3155
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 4423
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1712
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 3454
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 6712

ЭТО ВАЖНО

Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3069
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6362
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
Зеленский ждет реакции от Америки, а люди Трампа уже в Берлине
14:45 524
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 2721
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 1681
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2114
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3155
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 4423
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
Ультиматум лидера «Хезболлы»: Оружие не сдадим, даже если весь мир против нас
11:06 1712
Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
09:12 3454
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
04:27 6712
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться