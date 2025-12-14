Трампу стали говорить «нет», и это только начало

Президент Трамп, похоже, стал терять свою железную хватку и абсолютный контроль над Республиканской партией. На федеральном и локальном уровне все большее число соратников по партии выступает против его непродуманных волюнтаристских действий. На этой неделе подавляющее большинство конгрессменов - 231 против 195 - проголосовало против подписанного еще в марте чрезвычайного указа, который отменял права профсоюзов в двух десятках федеральных агентств. Еще полгода назад такое вольнодумство в нижней палате Конгресса было немыслимо.

А до этого четверо консервативных законодателей присоединились к демократам, которые потребовали опубликовать все файлы из архива миллиардера и педофила Джеффри Эпштейна, который в 2019 году повесился в тюремной камере. Трамп вынужден был скрепя сердце на это согласиться, несмотря на известный риск — его имя, а также фотографии с молодыми красотками также фигурировали в архиве. Но, возможно, наибольший удар по президенту на минувшей неделе нанесли законодатели из штата Индиана. Они отвергли план Трампа по перекройке в своем штате границ избирательных округов. Сейчас у республиканцев семь мест в Палате представителей Конгресса США. В случае пересмотра границ округов к ним были бы добавлены еще два кресла. Но этого не произошло — 21 сенатор-республиканец и 10 демократов Индианы план не приняли. И это был первый раз, когда Трампу сказали «Нет». В условиях шаткого баланса сил в Палате представителей между республиканцами и демократами каждое место на вес золота. Хитроумную схему перекройки границ округов придумали в администрации Трампа, чтобы добиться победы на промежуточных выборах 2026 года и сохранить большинство в обеих палатах Конгресса. Начато было с полностью «красного» штата Техас, где «Великой старой партии» удалось-таки перекроить границы округов, и она получит на пять мандатов больше. Однако демократы ответили на это тем же орудием. Законодательная ассамблея Калифорнии одобрила аналогичные меры, которые и этой партии принесут пять мест. И в этих условиях жесткого противодействия решение Индианы играет очень важную роль.

Влияние Трампа на Республиканскую партию нельзя недооценивать. Но сейчас его рейтинг среди членов партии, который после выборов 2024 года достигал 90 процентов, начал сползать медленно, но верно. Это проявляется в таких сферах, как отношение американцев к деятельности Трампа в сфере экономики, здравоохранения и иммиграции. Например, одобрение его перформанса в экономике сократилось до 31 процента. Семь из 10 американцев по последнему опросу AP-NORC говорят, что экономическое положение страны плохое. Лишь 29 процентов сейчас одобряют его деятельность в сфере здравоохранения — на пять процентов меньше, чем в прошлом месяце. Сам Трамп чрезвычайно озабочен перспективами потери республиканцами большинства как в Палате представителей, так и в Сенате. Республиканской партии будет непросто сохранить большинство в обеих палатах американского Конгресса по итогам промежуточных выборов, которые пройдут в стране осенью 2026 года, считает президент. «Посмотрим, как это будет. Мы должны победить, но с точки зрения статистики победить будет очень тяжело», - говорит он в интервью газете The Wall Street Journal. Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября 2026 года. Это будет еще не скоро и многое в политическом ландшафте страны может измениться. Но, как полагают политологи, если бы выборы прошли сейчас, то демократы набрали бы на 20-30 мест больше в Палате представителей и уверенно получили бы там большинство. Это заметно сковало бы все инициативы Трампа в любой области. Не говоря уже о том, что в случае больших проколов над ним вновь бы навис дамоклов меч импичмента.

Противодействие 47-му президенту между тем проявляется не только под куполом Капитолия. Все большее число американцев начинает испытывать раздражение от его бездумных хаотичных действий. Граждане хватаются за сердце, видя, как сносят восточное крыло Белого дома, чтобы построить там бальный зал по проекту Трампа. Это строительство уже радикально изменило образ резиденции президента США, к которому привыкли во всем мире. В СМИ появляются картинки того, что рядом с Белым домом выросла башня Трампа, которая на десятки метров выше символа власти в Америке. И это лишь отчасти шутка — проект постоянно модернизируется, и если он будет воплощен, зал для танцев будет больше самого Белого дома. Но в минувшие дни ответственные организации решили ограничить амбиции главного танцора страны. Траст, которому поручено следить за сохранением исторического наследия (The National Trust for Historic Preservation), подал в суд на Трампа, чтобы остановить cнос почти трети здания, которое было названо антиконституционным (не говоря уже о цене всех работ: сумма, которая будет взята из кармана налогоплательщиков, составит от 200 до 300 миллионов долларов).