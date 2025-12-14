USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал во время разговора с журналистами сигналы США о проведении выборов президента Украины.

Зеленский заявил, что не держится за кресло и что Украина должна быть готова к любому развитию событий, сообщают российские СМИ.

По словам Зеленского, он обратился к депутатам с просьбой, чтобы они предложили в ближайшее время варианты проведения выборов в Украине.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы в Украине. Он предположил, что действующий президент может победить на выборах. После этого Зеленский заявил, что готов провести выборы, и призвал США и европейских партнеров обеспечить безопасность для их проведения.

Зеленский также заявил журналистам, что на переговорах США предлагают компромисс по территориальному вопросу: Украина выводит войска из Донбасса, а Россия не продвигается дальше на этих землях. По его словам, справедливым Киев считает принцип «стоим там, где стоим».

«На наш сигнал «стоим, где стоим» россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют», — сказал в связи с этим Зеленский. «США сказали — давайте такой компромисс. Российская армия не будет заходить на части нашего востока, а ВСУ выйдут. Я не считаю, что это справедливо. Потому что эта экономическая зона — кто ею будет управлять?» — добавил президент Украины.

Он также задал вопрос, почему в случае отвода украинских войск армия РФ «не отходит в глубину оккупированных территорий также на такое же расстояние». «Это вопрос, на который пока нет ответа», — сказал Зеленский о проблеме территорий.

По словам Зеленского, позиция Украины «стоим там, где стоим» не нравится России. Москва настаивает, что война может закончиться только в том случае, если ВСУ покинут Донецкую область, даже не захваченные ее районы.

