Дорожная полиция обратилась к водителям

На фоне нестабильной погоды в Азербайджане Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям.

В ведомстве указали, что понижение температуры в отдельных районах Азербайджана может привести к гололеду на дорогах. «Дорожная полиция призывает водителей соблюдать общие рекомендации в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

В частности, следует проверить техническое состояние транспортного средства, тормозную систему, рулевое управление и осветительные приборы, использовать сезонные шины, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями, избегать резких маневров и внезапного торможения.

«Главное управление дорожной полиции призывает водителей проявлять бдительность и ответственность, строго соблюдать правила дорожного движения», - отмечается в обращении.