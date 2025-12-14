В Гусарском районе автомобиль упал в овраг: есть погибшие

В селе Юхары Лягяр Гусарского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, на место ДТП были оперативно направлены сотрудники Гусарской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что водитель автомобиля KIA потерял управление, в результате транспортное средство упал в овраг.

В результате ДТП погибли два человека, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Спасатели вызволили из автомобиля женщину и передали ее врачам скорой помощи. Начато расследование.