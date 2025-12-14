USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

В Гусарском районе автомобиль упал в овраг: есть погибшие

17:28 140

В селе Юхары Лягяр Гусарского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, на место ДТП были оперативно направлены сотрудники Гусарской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что водитель автомобиля KIA потерял управление, в результате транспортное средство упал в овраг.

В результате ДТП погибли два человека, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Спасатели вызволили из автомобиля женщину и передали ее врачам скорой помощи. Начато расследование.

Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
16:48 906
Расстрел на популярном в Сиднее пляже. Там отмечали Хануку
Расстрел на популярном в Сиднее пляже. Там отмечали Хануку видео; обновлено 16:30
16:30 4878
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор; все еще актуально
04:27 7336
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский обновлено 15:35
15:35 1904
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 3956
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 6812
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России
Генштаб ВСУ заявил об ударах по НПЗ и нефтебазе в России обновлено 14:18
14:18 3468
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее
Удары России по Украине все сильнее и масштабнее заявил Зеленский
12:50 2233
Тактика Зеленского «да, но...»
Тактика Зеленского «да, но...» по версии The Wall Street Journal
12:12 2594
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
Украинцы продолжают наступление в Купянске. Но продвигаются и россияне
11:33 3951
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос
09:08 5004

