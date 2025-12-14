USD 1.7000
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана

Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
Отдел информации
17:55

Как уже сообщалось, на днях вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что армянские компании рассматривают возможность закупки нефти и нефтепродуктов у Азербайджана. По словам вице-премьера, «дальнейшие действия, касающиеся топлива, уже осуществляются в рамках сотрудничества между частными экспортерами и импортерами, а условия возможных сделок будут определяться рыночными механизмами». Заявления Григоряна вызвали активное обсуждение в СМИ обеих стран.

В интервью haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отметил, что в последние недели эта тема постоянно обсуждается, однако в ней много недопонимания и домыслов. По его словам, возникает логичный вопрос: зачем Армении покупать нефть у Азербайджана, если она ни разу не закупала даже одного барреля сырой нефти у других государств, а также не располагает собственным нефтеперерабатывающим заводом, даже в формате мини-НПЗ?

Шабан подчеркнул, что даже Грузия, находясь в более тесных экономических и логистических связях с Азербайджаном, за все 34 года независимости никогда не покупала у Азербайджана сырой нефти. Поэтому, считает эксперт, разговоры о возможных закупках Арменией нефти или нефтепродуктов выглядят во многом как «информационный шум».

По мнению Шабана, начало реальной торговли между Азербайджаном и Арменией невозможно без установления дипломатических отношений, которых сейчас нет. «Дипломатические отношения, в свою очередь, могут появиться только после подписания мирного договора между двумя странами, что в лучшем случае возможно после выборов в Армении, ориентировочно летом. После этого потребуется время на решение технических вопросов, открытие дипломатических представительств, формирование экономических связей, подписание межправительственных соглашений, а затем ведомственных и коммерческих контрактов между субъектами», - отметил Шабан.

Только после всех этих этапов, по его словам, можно будет говорить о реальных поставках, и то не исключено, что на первом этапе возможна лишь разовая партия, в том числе в формате гуманитарной помощи, что не означает начала полноценных коммерческих поставок. Шабан подчеркнул, что такие процессы требуют времени, а вопрос конкурентоспособности цен напрямую связан с логистикой и условиями контрактов.

Эксперт напомнил, что Россия поставляет нефтепродукты в Армению по маршруту Новороссийск – Поти и далее по железной дороге или автотранспортом, что делает доставку более дорогой, чем, например, для Грузии, из-за более высоких транспортных издержек.

«В случае Азербайджана эти издержки могут быть существенно ниже, поскольку логистика проще, и стороны смогут напрямую договариваться. В торговле нефтью и нефтепродуктами огромное значение имеют объемы и длительность контрактов: разовые поставки могут обходиться на 40–50% дороже, чем долгосрочные и крупные соглашения», - добавил экономист.

ЭТО ВАЖНО

