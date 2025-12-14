USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Папа Римский может приехать в Украину

18:08 313

Спустя четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо Папа Римский Лев XIV подтвердил, что он готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности.

Хотя Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему совершить визит в страну, истерзанную почти четырьмя годами войны, пишет ANSA.

«Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами», — ответил он журналистам по окончании встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения «справедливого и прочного мира».

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов. Чтобы «беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени согласно тому кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры», — добавил Папа Римский.

После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 28
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 6604
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 19:29
19:29 513
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 4910
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 3813
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос; все еще актуально
09:08 5374
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
16:48 2157
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор; все еще актуально
04:27 7726
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский обновлено 15:35
15:35 2557
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 4547
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 7051

ЭТО ВАЖНО

После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 28
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 6604
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 19:29
19:29 513
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 4910
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 3813
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос; все еще актуально
09:08 5374
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
16:48 2157
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор; все еще актуально
04:27 7726
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский обновлено 15:35
15:35 2557
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 4547
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 7051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться