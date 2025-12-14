Папа Римский может приехать в Украину

Спустя четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо Папа Римский Лев XIV подтвердил, что он готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности.

Хотя Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему совершить визит в страну, истерзанную почти четырьмя годами войны, пишет ANSA.

«Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами», — ответил он журналистам по окончании встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения «справедливого и прочного мира».

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов. Чтобы «беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени согласно тому кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры», — добавил Папа Римский.