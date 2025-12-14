Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки к войне с Россией является «безответственным» и свидетельствует о том, что он не понимает масштабов разрушений, вызванных Второй мировой войной. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война. ...К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления [о необходимости европейцам готовиться к войне, подобной той, «которую пережили их деды»], просто не понимает, о чем он говорит», — цитирует РБК Пескова.

Рютте в своей речи в Берлине в четверг заявил, что НАТО должна быть «готовой к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды», и утверждал, что «мы являемся следующей целью России». Рютте добавил, что в XXI веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Он призвал к единству и решимости стран НАТО, а также к инвестициям в оборону.

Кроме того, пресс-секретарь президента России, комментируя программные заявления президента Украины Владимира Зеленского после его избрания президентом Украины в 2019 году, отметил, что, несмотря на мирные предвыборные обещания, тот якобы продолжил курс на нарушение Минских договоренностей. «Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины. Поставки вооружений первые тогда именно начались. Все это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили на Украине», — сказал Песков, утверждая, что совокупность этих обстоятельств послужила толчком к началу «спецоперации» (так в РФ называют войну против Украины – ред.).

После аннексии Крыма в 2014 году эксперты НАТО начали консультировать Украину по вопросам кризисного управления с акцентом на защиту критической энергетической инфраструктуры и населения. К 2019 году была создана Консультативная группа поддержки по вопросам устойчивости, разработавшая рекомендации для украинских госучреждений. Незадолго до начала войны в феврале 2022 года эта группа продолжала работу, предоставляя технические рекомендации по укреплению устойчивости и экономическому развитию.