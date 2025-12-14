USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

«Безответственные» заявления НАТО и что повлияло на начало войны

из заявлений Пескова
18:12 723

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки к войне с Россией является «безответственным» и свидетельствует о том, что он не понимает масштабов разрушений, вызванных Второй мировой войной. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война. ...К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления [о необходимости европейцам готовиться к войне, подобной той, «которую пережили их деды»], просто не понимает, о чем он говорит», — цитирует РБК Пескова.

Рютте в своей речи в Берлине в четверг заявил, что НАТО должна быть «готовой к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды», и утверждал, что «мы являемся следующей целью России». Рютте добавил, что в XXI веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Он призвал к единству и решимости стран НАТО, а также к инвестициям в оборону.

Кроме того, пресс-секретарь президента России, комментируя программные заявления президента Украины Владимира Зеленского после его избрания президентом Украины в 2019 году, отметил, что, несмотря на мирные предвыборные обещания, тот якобы продолжил курс на нарушение Минских договоренностей. «Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины. Поставки вооружений первые тогда именно начались. Все это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили на Украине», — сказал Песков, утверждая, что совокупность этих обстоятельств послужила толчком к началу «спецоперации» (так в РФ называют войну против Украины – ред.).

После аннексии Крыма в 2014 году эксперты НАТО начали консультировать Украину по вопросам кризисного управления с акцентом на защиту критической энергетической инфраструктуры и населения. К 2019 году была создана Консультативная группа поддержки по вопросам устойчивости, разработавшая рекомендации для украинских госучреждений. Незадолго до начала войны в феврале 2022 года эта группа продолжала работу, предоставляя технические рекомендации по укреплению устойчивости и экономическому развитию.

После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 29
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 6606
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 19:29
19:29 514
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 4910
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 3814
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос; все еще актуально
09:08 5375
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
16:48 2157
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор; все еще актуально
04:27 7727
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский обновлено 15:35
15:35 2557
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 4547
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 7052

ЭТО ВАЖНО

После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 29
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 6606
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 19:29
19:29 514
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 4910
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 3814
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос; все еще актуально
09:08 5375
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
16:48 2157
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор; все еще актуально
04:27 7727
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский обновлено 15:35
15:35 2557
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 4547
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 7052
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться