Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Видные россияне попросили Путина «реабилитировать» Урганта

18:22 1088

Президент России Владимир Путин отказался вернуть телеведущего Ивана Урганта в публичное пространство, когда об этом его попросили известные россияне, сообщила газета The New York Times в большой публикации об Урганте.

По данным источников издания, «видные россияне» напрямую обратились к Путину с просьбой «реабилитировать Урганта», который пропал с российского телевидения после того, как выступил против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Источники утверждают, что Путин «резко» реагировал на такие просьбы. Иногда президент России ссылался на ложную информацию о том, что Ургант не лоялен. Предполагается, что Путин получил такие сведения от российских спецслужб, которые регулярно готовят справки или досье на деятелей культуры России, отмечает NYT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что ему «об этом ничего не известно».

Иван Ургант не ответил на запрос журналистов о комментарии.

После начала войны Иван Ургант опубликовал в инстаграме черный квадрат со словами «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». После этого его телевизионное шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала. О закрытии шоу официально не объявлялось. На Первом канале отсутствие новых выпусков «Вечернего Урганта» объясняли тем, что телеканал временно отказался от развлекательного контента (при этом другие шоу продолжают выходить в эфир).

Ургант продолжает жить в России. Как пишет The New York Times, он работает ведущим на днях рождения и свадьбах. Также он выступает за границей.

19:40 31
19:35 6609
19:29 515
18:36 4911
16:12 3815
09:08 5376
16:48 2159
04:27 7728
15:35 2558
11:49 4548
04:12 7052

