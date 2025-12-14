Мерц: Путин стремится восстановить СССР

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин в своей внешней политике не ограничится войной в Украине и стремится к восстановлению Советского Союза в его прежних границах. Об этом сообщает DW.

По словам Мерца, российский лидер заинтересован в «фундаментальном изменении границ в Европе», что, по его мнению, представляет серьезную, в том числе военную, угрозу для стран, ранее входивших в состав СССР.

«Путин не остановится. И если Украина падет, он не остановится», — считает канцлер Германии.

В этой связи Мерц отметил, что дальнейшая помощь Украине, а также единство Европы и стратегическое сотрудничество с Великобританией являются приоритетами внешней и оборонной политики Германии. Он также подчеркнул важность сохранения НАТО, эффективность которой ранее ставилась под сомнение президентом США Дональдом Трампом.