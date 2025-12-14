USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа

обновлено 19:29
19:29 515

Началась встреча украинской и американской делегаций по поводу мирного плана в Берлине, сообщают украинские СМИ.

* * * 18:45

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин для переговоров по «мирному плану США в центре столицы Германии введены масштабные меры безопасности. Об этом сообщает Bild.

Известно, что Зеленский уже прилетел в Германию. Американские переговорщики также уже в Берлине. По этой причине в столице действует чрезвычайное положение.

«Для Зеленского действует уровень безопасности «0» - самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня», - отмечает Bild.

Как пишет издание, жителей Берлина призывают избегать правительственный квартал. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили о закрытии улиц на весь день.

Bild отмечает еще ряд мер безопасности, которые были приняты во время предыдущих визитов Зеленского, в частности, в августе 2025 года. Эти меры включали: снайперов на крыше (в том числе на здании канцелярии и в вертолетах); герметизацию канализационных люков; использование собак, обученных поиску взрывчатых веществ; блокпосты, защиту от дронов, наблюдение за воздушным пространством; полицейские катера и офицеров на гидроциклах на реке Шпрее, а также привлечение полиции разных федеральных земель; полное перекрытие дорог на всей территории правительственного и парламентского кварталов; задержки в метро, пригородных поездок и в аэропорту BER. Поезда движутся с пониженной скоростью и в том числе могут неожиданно останавливаться.

14 декабря в Берлине пройдут переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Также будут встречи с европейскими лидерами. Стороны продолжат переговоры по «мирному плану» США, так как Белый дом, согласно информации WSJ, намерен достигнуть мирной сделки до конца года.

После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 37
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 6613
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 19:29
19:29 516
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 4912
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 3819
Почему пришли за Саадом?
Почему пришли за Саадом? главный вопрос; все еще актуально
09:08 5377
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
Зеленский: За кресло президента не держусь, а предложение Америки не считаю справедливым
16:48 2160
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор; все еще актуально
04:27 7729
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский
«Украино-американский день» в Берлине: что еще заявил Зеленский обновлено 15:35
15:35 2558
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 4549
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция; все еще актуально
04:12 7053

