В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа

Известно, что Зеленский уже прилетел в Германию. Американские переговорщики также уже в Берлине. По этой причине в столице действует чрезвычайное положение.

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин для переговоров по «мирному плану США в центре столицы Германии введены масштабные меры безопасности. Об этом сообщает Bild.

«Для Зеленского действует уровень безопасности «0» - самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня», - отмечает Bild.

Как пишет издание, жителей Берлина призывают избегать правительственный квартал. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили о закрытии улиц на весь день.

Bild отмечает еще ряд мер безопасности, которые были приняты во время предыдущих визитов Зеленского, в частности, в августе 2025 года. Эти меры включали: снайперов на крыше (в том числе на здании канцелярии и в вертолетах); герметизацию канализационных люков; использование собак, обученных поиску взрывчатых веществ; блокпосты, защиту от дронов, наблюдение за воздушным пространством; полицейские катера и офицеров на гидроциклах на реке Шпрее, а также привлечение полиции разных федеральных земель; полное перекрытие дорог на всей территории правительственного и парламентского кварталов; задержки в метро, пригородных поездок и в аэропорту BER. Поезда движутся с пониженной скоростью и в том числе могут неожиданно останавливаться.

14 декабря в Берлине пройдут переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Также будут встречи с европейскими лидерами. Стороны продолжат переговоры по «мирному плану» США, так как Белый дом, согласно информации WSJ, намерен достигнуть мирной сделки до конца года.