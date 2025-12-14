Глава Чечни допустил участие в выборах в 2026 году

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов принять участие в выборах главы региона в 2026 году, если соответствующее предложение поступит от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит», — сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 5 апреля 2007 года и является самым длительно находящимся у власти руководителем региона в России. Последние выборы главы республики прошли в сентябре 2021 года. Тогда Кадыров получил 99,7% голосов при явке 94,42%, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Срок его полномочий истекает в 2026 году.

В сентябре 2022 года Кадыров заявлял, что «засиделся» на своем посту и заслужил «бессрочный и длинный отпуск», выразив надежду на понимание и поддержку. Однако в июле 2023 года он сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру, подчеркнув, что готов продолжить работу в случае поддержки со стороны избирателей.

В начале мая 2025 года Кадыров вновь изменил позицию и заявил, что просил освободить его от занимаемой должности. Комментируя появившиеся в СМИ слухи о возможной отставке, он отметил, что сам обращался с соответствующей просьбой и выразил надежду, что она будет поддержана.