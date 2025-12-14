После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил

Сегодня в матче 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны « Карабах » в Сураханы со счетом 5:1 разгромил «Араз-Нахчыван» и вернул себе лидерство.

После поражения от «Аякса» (2:4) в Лиге чемпионов Гурбан Гурбанов в очередной раз провел ротацию, выпустив в стартовом составе лишь трех футболистов, игравших с первых минут с клубом из Амстердама. Это были Матеуш Кохальски, Леандро Андраде и Педро Бикальо.

Был в стартовом составе и Нариман Ахундзаде, который подвергся жесткой критике после игры с «Аяксом». Напомним, в том матче Гурбан Гурбанов выпустил Наримана на замену на 59-й минуте, заменив лучшего бомбардира команды в Лиге чемпионов Леандро Андраде. По этой замене было много вопросов к Гурбанову и к самому Ахундзаде, который за 30 с лишним минут ничего на поле не показал, лишь ослабив игру агдамцев.

Но сегодня, когда класс соперников был явно ниже, нежели в ЛЧ, Нариману удалось отличиться. На 41-й минуте после передачи Мусы Гурбанлы он отправил мяч в ворота нахчыванцев, сделав счет 2:0.