Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:40 1907

Сегодня в матче 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны «Карабах» в Сураханы со счетом 5:1 разгромил «Араз-Нахчыван» и вернул себе лидерство.

После поражения от «Аякса» (2:4) в Лиге чемпионов Гурбан Гурбанов в очередной раз провел ротацию, выпустив в стартовом составе лишь трех футболистов, игравших с первых минут с клубом из Амстердама. Это были Матеуш Кохальски, Леандро Андраде и Педро Бикальо.

Был в стартовом составе и Нариман Ахундзаде, который подвергся жесткой критике после игры с «Аяксом». Напомним, в том матче Гурбан Гурбанов выпустил Наримана на замену на 59-й минуте, заменив лучшего бомбардира команды в Лиге чемпионов Леандро Андраде. По этой замене было много вопросов к Гурбанову и к самому Ахундзаде, который за 30 с лишним минут ничего на поле не показал, лишь ослабив игру агдамцев.

Но сегодня, когда класс соперников был явно ниже, нежели в ЛЧ, Нариману удалось отличиться. На 41-й минуте после передачи Мусы Гурбанлы он отправил мяч в ворота нахчыванцев, сделав счет 2:0. 

До этого, на 30-й минуте, ворота гостей эффектным ударом со штрафного поразил Торал Байрамов.

На 57-й минуте Джони Монтиель с пенальти сделал счет 3:0, а через 15 минут отличился и Леандро Андраде. Точку же в матче поставил Торал Байрамов, забивший с пенальти на 95-й минуте.

«Карабах» с 33 очками вновь на первом месте. Но «Сабах» отстает лишь на два очка, и уже 18 декабря команды проведут очный отложенный матч 1-го тура.

Также сегодня «Кяпяз» со счетом 1:0 обыграл «Габалу» и поднялся на 10-е место.

Завтра 15-й тур закроют матчи «Имишли» - «Карван-Евлах» (время начала - 14:00) и «Нефтчи» - «Сумгаит» (19:00).

Вчера, напомним, состоялись две игры: «Шамахы» - «Зиря» - 2:1, «Туран-Товуз» - «Сабах» - 1:3.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

