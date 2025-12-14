После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил

Сегодня в матче 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны «Карабах» в Сураханы со счетом 5:1 разгромил «Араз-Нахчыван» и вернул себе лидерство.
После поражения от «Аякса» (2:4) в Лиге чемпионов Гурбан Гурбанов в очередной раз провел ротацию, выпустив в стартовом составе лишь трех футболистов, игравших с первых минут с клубом из Амстердама. Это были Матеуш Кохальски, Леандро Андраде и Педро Бикальо.
Был в стартовом составе и Нариман Ахундзаде, который подвергся жесткой критике после игры с «Аяксом». Напомним, в том матче Гурбан Гурбанов выпустил Наримана на замену на 59-й минуте, заменив лучшего бомбардира команды в Лиге чемпионов Леандро Андраде. По этой замене было много вопросов к Гурбанову и к самому Ахундзаде, который за 30 с лишним минут ничего на поле не показал, лишь ослабив игру агдамцев.
Но сегодня, когда класс соперников был явно ниже, нежели в ЛЧ, Нариману удалось отличиться. На 41-й минуте после передачи Мусы Гурбанлы он отправил мяч в ворота нахчыванцев, сделав счет 2:0.
До этого, на 30-й минуте, ворота гостей эффектным ударом со штрафного поразил Торал Байрамов.
На 57-й минуте Джони Монтиель с пенальти сделал счет 3:0, а через 15 минут отличился и Леандро Андраде. Точку же в матче поставил Торал Байрамов, забивший с пенальти на 95-й минуте.
«Карабах» с 33 очками вновь на первом месте. Но «Сабах» отстает лишь на два очка, и уже 18 декабря команды проведут очный отложенный матч 1-го тура.
Также сегодня «Кяпяз» со счетом 1:0 обыграл «Габалу» и поднялся на 10-е место.
Завтра 15-й тур закроют матчи «Имишли» - «Карван-Евлах» (время начала - 14:00) и «Нефтчи» - «Сумгаит» (19:00).
Вчера, напомним, состоялись две игры: «Шамахы» - «Зиря» - 2:1, «Туран-Товуз» - «Сабах» - 1:3.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ