Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема

Председатель партии REAL, экономист Натик Джафарли в интервью haqqin.az прокомментировал заявление председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова о том, что в стране почти половина денежной массы - 46% - приходится на наличные средства, которые в основном хранятся у граждан «под подушкой».

По словам Джафарли, «одни поняли это заявление по существу, а другие начали делать пустые, лишенные смысла комментарии».

«Глава Центробанка фактически выступил с серьезной критикой сути существующей системы, однако вместо адресных и содержательных вопросов некоторые начали говорить пустые вещи о том, что якобы власть придет и заберет деньги из-под подушек граждан», - отметил Джафарли.

Экономист напомнил, что термин «деньги под подушкой» широко используется в экономике и служит для объяснения многих процессов, а само заявление руководителя Центробанка, по его оценке, указывает сразу на три ключевые проблемы: «Во-первых, граждане до сих пор не доверяют банковской системе и предпочитают хранить свои средства дома. Центробанк должен объяснить, почему население все еще не доверяет банковской системе.

Во-вторых, в стране сформирована настолько примитивная и упрощенная экономическая система, что гражданин не находит инструментов для инвестирования своих средств, поскольку рынок ценных бумаг и доходные финансовые инструменты «практически отсутствуют». В этой связи правительство должно дать ответ, «почему была создана столь примитивная система».

Третьей проблемой является состояние инвестиционного климата.

Инвестиционная среда в стране настолько плачевна, что гражданин, имеющий деньги «под подушкой», не хочет открывать объект, начинать бизнес или инвестировать. Люди опасаются государственных органов и считают, что в случае попытки заняться бизнесом могут потерять свои средства. Власти должны ответить на вопрос, почему население уезжает в другие страны, чтобы заниматься бизнесом, но боится делать это в собственной стране», - отметил Джафарли.

В целом, как отметил председатель партии REAL, «глава Центрального банка пытается инициировать серьезную дискуссию и, насколько это возможно в нынешних условиях, говорить открыто».

Однако, по его мнению, вместо того чтобы воспользоваться этим и развернуть обсуждение с жесткой критикой всей экономической политики правительства, часть людей, имеющих влияние на общественное мнение, пытается создать лишь низкопробный хайп.