Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Рашад Набиев встретился со стартаперами Силиконовой долины

20:12 589

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Сан-Франциско с членами стартап-сообщества Кремниевой долины США и азербайджанцами, работающими в технологических компаниях. Об этом министр написал в социальной сети X.

Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о вкладе, который стартаперы могут внести в развитие цифровой сферы в Азербайджане, а также о возможной поддержке с азербайджанской стороны.

В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 531
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 545
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1348
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1049
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4226
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1497
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1911
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8351
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1425
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5666
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5016

