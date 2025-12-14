Дервиши танцуют в Стамбуле

Тегусигальпа (Гондурас). Сторонники левой Партии Свободы и Возрождения (Libre) во время протеста против фальсификаций на президентских выборах

Преах-Вихеар (Камбоджа). Более 120 тыс. жителей Камбоджи покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом

Волос (Греция). Рыбаки и фермеры собрались в порту, требуя экономических реформ

Фес (Марокко). Не менее 19 человек погибли, 16 пострадали из-за обрушения жилых домов

Йорк (Англия). Река Уз вышла из берегов из-за проливных дождей