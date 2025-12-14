USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Новость дня
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

Путин как мишень в Харькове

объектив haqqin.az
Отдел информации
20:32 1355

Харьков (Украина). Военнослужащий Национальной гвардии рассматривает мишени с изображениями Владимира Путина во время тренировочной стрельбы

Дейр-эль-Балах (Газа). Палестинец откачивает воду из своей палатки в лагере беженцев после сильного дождя

София (Болгария). Протестующие требуют отставки правительства. 11 декабря правительство Болгарии подало в отставку после массовых протестов, охвативших страну, всего за несколько недель до вступления страны в еврозону

Париж (Франция). Бывший президент Николя Саркози идет в книжный магазин, чтобы подписать экземпляры своих мемуаров «Дневник заключенного», в которых он рассказывает о своем пребывании в тюрьме

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Закат над пляжем Ипанема

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 534
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 548
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1356
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1054
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4229
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1500
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1916
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8352
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1426
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5667
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5016

ЭТО ВАЖНО

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 534
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 548
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1356
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1054
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4229
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1500
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1916
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8352
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1426
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5667
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться