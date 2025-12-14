Путин как мишень в Харькове

Харьков (Украина). Военнослужащий Национальной гвардии рассматривает мишени с изображениями Владимира Путина во время тренировочной стрельбы

Дейр-эль-Балах (Газа). Палестинец откачивает воду из своей палатки в лагере беженцев после сильного дождя

София (Болгария). Протестующие требуют отставки правительства. 11 декабря правительство Болгарии подало в отставку после массовых протестов, охвативших страну, всего за несколько недель до вступления страны в еврозону

Париж (Франция). Бывший президент Николя Саркози идет в книжный магазин, чтобы подписать экземпляры своих мемуаров «Дневник заключенного», в которых он рассказывает о своем пребывании в тюрьме