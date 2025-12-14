USD 1.7000
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

Фермеры протестуют по всему миру

20:39 548

Газа (Палестина). Наводнение в Газе. Есть погибшие и пропавшие без вести

Салоники (Греция). Фермер с греческим флагом в руках протестует у входа в городской порт против задержки выплат субсидий Евросоюза

Генуя (Италия). Профсоюзы призывают к всеобщей забастовке в связи с принятием правительством закона о бюджете на 2026 год, требуя повышения заработной платы, защиты пенсионных накоплений, увеличения государственных инвестиций и реформ в сфере социального обеспечения

Ажен (Франция). Фермеры проводят акцию протеста, пытаясь защитить свои животноводческие комплексы. Специальные полицейские группы начали массовые рейды по фермам, отправляя на убой животных с нодулярным дерматитом. При этом уничтожаются не только зараженные коровы, но и все поголовье

Прово (США). Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве правого политического активиста Чарли Кирка, на слушании в суде

Лиссабон (Португалия). Демонстранты собрались у здания парламента во время всеобщей забастовки в знак протеста против нового пакета экономических мер, объявленного правоцентристским правительством

Сеул (Южная Корея). Открытие Зимнего фестиваля

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 535
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру
20:39 549
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове
20:32 1361
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле
20:25 1057
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4232
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
объяснил Натик Джафарли
19:55 1502
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1920
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
обновлено 19:35
19:35 8354
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
обновлено 20:25
20:25 1426
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
обновлено 18:36
18:36 5669
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
16:12 5018
