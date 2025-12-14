Фермеры протестуют по всему миру

Газа (Палестина). Наводнение в Газе. Есть погибшие и пропавшие без вести

Салоники (Греция). Фермер с греческим флагом в руках протестует у входа в городской порт против задержки выплат субсидий Евросоюза

Генуя (Италия). Профсоюзы призывают к всеобщей забастовке в связи с принятием правительством закона о бюджете на 2026 год, требуя повышения заработной платы, защиты пенсионных накоплений, увеличения государственных инвестиций и реформ в сфере социального обеспечения

Ажен (Франция). Фермеры проводят акцию протеста, пытаясь защитить свои животноводческие комплексы. Специальные полицейские группы начали массовые рейды по фермам, отправляя на убой животных с нодулярным дерматитом. При этом уничтожаются не только зараженные коровы, но и все поголовье

Прово (США). Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве правого политического активиста Чарли Кирка, на слушании в суде

Лиссабон (Португалия). Демонстранты собрались у здания парламента во время всеобщей забастовки в знак протеста против нового пакета экономических мер, объявленного правоцентристским правительством