В США призвали вывести войска из Сирии

Член Республиканской партии США, конгрессмен Томас Масси, призвал вывести американские войска из Сирии после гибели двух военнослужащих США и переводчика.

«Сейчас самое время спросить: зачем мы там находимся? На прошлой неделе я внес поправку о прекращении финансирования иностранных военных группировок в Сирии», — написал Масси в социальной сети X.

Он также сообщил о намерении внести в Конгресс законопроект об отмене Резолюции о применении военной силы 2001 года.

Данная резолюция предоставляла президенту США полномочия использовать вооруженную силу для борьбы с террористическими организациями, причастными к терактам 11 сентября 2001 года, а также с теми, кто оказывал им поддержку.