Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

В США призвали вывести войска из Сирии

20:57

Член Республиканской партии США, конгрессмен Томас Масси, призвал вывести американские войска из Сирии после гибели двух военнослужащих США и переводчика.

«Сейчас самое время спросить: зачем мы там находимся? На прошлой неделе я внес поправку о прекращении финансирования иностранных военных группировок в Сирии», — написал Масси в социальной сети X.

Он также сообщил о намерении внести в Конгресс законопроект об отмене Резолюции о применении военной силы 2001 года.

Данная резолюция предоставляла президенту США полномочия использовать вооруженную силу для борьбы с террористическими организациями, причастными к терактам 11 сентября 2001 года, а также с теми, кто оказывал им поддержку.

Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру
20:39
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове
20:32
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле
20:25
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
17:55
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
19:55
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
19:35
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
20:25
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
18:36
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
16:12

