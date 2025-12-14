МЧС обратилось к населению из-за неблагоприятной погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемыми в настоящее время на территории страны.

В ведомстве сообщили, что особенно в горных районах установилась холодная морозная погода, в связи с чем гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Жителям горных районов, а также туристам, планирующим поездки в горы, рекомендуется по возможности воздержаться от выхода за пределы населенных пунктов в морозную погоду. В случае крайней необходимости следует заранее информировать близких о маршруте передвижения. При поездках на автомобиле необходимо убедиться в исправности транспортного средства, его соответствии сезонным требованиям и наличии достаточного запаса топлива. Также рекомендуется избегать участков с риском схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенные пункты до наступления темноты.

В МЧС также отметили, что в холодную погоду значительно возрастает использование газовых и электрических обогревательных приборов, в связи с чем граждан призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности. Подчеркивается, что категорически запрещается использовать неисправные, нестандартные или самодельные обогреватели, перегружать электросеть, а также оставлять работающие приборы без присмотра.