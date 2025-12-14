USD 1.7000
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

МЧС обратилось к населению из-за неблагоприятной погоды

21:13

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемыми в настоящее время на территории страны.

В ведомстве сообщили, что особенно в горных районах установилась холодная морозная погода, в связи с чем гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Жителям горных районов, а также туристам, планирующим поездки в горы, рекомендуется по возможности воздержаться от выхода за пределы населенных пунктов в морозную погоду. В случае крайней необходимости следует заранее информировать близких о маршруте передвижения. При поездках на автомобиле необходимо убедиться в исправности транспортного средства, его соответствии сезонным требованиям и наличии достаточного запаса топлива. Также рекомендуется избегать участков с риском схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенные пункты до наступления темноты.

В МЧС также отметили, что в холодную погоду значительно возрастает использование газовых и электрических обогревательных приборов, в связи с чем граждан призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности. Подчеркивается, что категорически запрещается использовать неисправные, нестандартные или самодельные обогреватели, перегружать электросеть, а также оставлять работающие приборы без присмотра.

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 537
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 551
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1366
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1059
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4235
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1504
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1923
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8355
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1426
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5669
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5018

