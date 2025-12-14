USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Новость дня
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

Лорд Олдердайс посетил Нахчыван

21:33 93

Торговый посланник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лорд Джон Олдердайс находится с визитом в Нахчыванской АР. Об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Великобритании.

Он посетил в Ордубаде исторический памятник 17-го века Гейсарийе, который в настоящее время используется как музей истории и этнографии, а также Джума-мечеть.

Мечеть, построенная на скале в центре города, представляет собой символ богатого наследия Ордубада, говорится в публикации.

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 537
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 551
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1368
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1060
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4236
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1505
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1924
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8356
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1426
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5670
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5020

ЭТО ВАЖНО

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 537
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 551
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1368
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1060
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4236
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1505
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1924
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8356
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1426
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5670
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5020
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться