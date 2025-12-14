Лорд Олдердайс посетил Нахчыван

Торговый посланник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лорд Джон Олдердайс находится с визитом в Нахчыванской АР. Об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Великобритании.

Он посетил в Ордубаде исторический памятник 17-го века Гейсарийе, который в настоящее время используется как музей истории и этнографии, а также Джума-мечеть.

Мечеть, построенная на скале в центре города, представляет собой символ богатого наследия Ордубада, говорится в публикации.