Трамп пообещал жесткий ответ после атаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Сирии.
«Могу сказать вам, что в Сирии людям, которые это сделали, будет нанесён большой ущерб. Они поймали одного человека, но ущерб будет значительным», — заявил Трамп во время рождественского приёма в Белом доме.
В то же время силы безопасности Сирии задержали пятерых подозреваемых в недавней атаке на штаб силовых структур в Пальмире, в результате которой погибли двое американских военнослужащих. Об этом сообщило министерство внутренних дел переходного правительства Сирии.
В заявлении отмечается, что операция была проведена подразделениями МВД в координации с разведывательными структурами и международной антитеррористической коалицией. В ходе операции были задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к нападению.
Кроме того госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Сирии Асаадом аль-Шибани. Главной темой переговоров стало нападение на американских и сирийских военнослужащих в Пальмире. Собеседники отметили, что атака была попыткой подорвать развивающееся сирийско-американское сотрудничество.
По данным сирийского МВД, в субботу боевик террористической группировки «Исламское государство» совершил вооружённое нападение на штаб, где проходила встреча представителей сил безопасности.
Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию против террористической группировки ИГИЛ в ряде районов провинции Хомс и Сирийской пустыни после нападения в Пальмире на совместный сирийско-американский патруль. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария».
Представитель сил безопасности Али ас-Суфи заявил, что операция направлена против боевиков, связанных с ИГИЛ, которые скрываются в восточных и юго-восточных районах Сирийской пустыни.
В свою очередь телеканал Syria TV сообщил, что возглавляемая США международная коалиция проводит кампанию арестов в Пальмире и ее окрестностях после инцидента со стрельбой.
В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены американскими вертолетами на военную базу международной коалиции в районе Эт-Танф, расположенном примерно в 250 км от Дамаска.
Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Он был нейтрализован в ходе перестрелки. В настоящее время компетентные органы выясняют, был ли он связан с ИГИЛ или придерживался идеологии террористической организации.