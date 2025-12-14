Трамп пообещал жесткий ответ после атаки в Сирии

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Сирии.

«Могу сказать вам, что в Сирии людям, которые это сделали, будет нанесён большой ущерб. Они поймали одного человека, но ущерб будет значительным», — заявил Трамп во время рождественского приёма в Белом доме.

В то же время силы безопасности Сирии задержали пятерых подозреваемых в недавней атаке на штаб силовых структур в Пальмире, в результате которой погибли двое американских военнослужащих. Об этом сообщило министерство внутренних дел переходного правительства Сирии.

В заявлении отмечается, что операция была проведена подразделениями МВД в координации с разведывательными структурами и международной антитеррористической коалицией. В ходе операции были задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Сирии Асаадом аль-Шибани. Главной темой переговоров стало нападение на американских и сирийских военнослужащих в Пальмире. Собеседники отметили, что атака была попыткой подорвать развивающееся сирийско-американское сотрудничество.

По данным сирийского МВД, в субботу боевик террористической группировки «Исламское государство» совершил вооружённое нападение на штаб, где проходила встреча представителей сил безопасности.

*** 21:39

Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию против террористической группировки ИГИЛ в ряде районов провинции Хомс и Сирийской пустыни после нападения в Пальмире на совместный сирийско-американский патруль. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

Представитель сил безопасности Али ас-Суфи заявил, что операция направлена против боевиков, связанных с ИГИЛ, которые скрываются в восточных и юго-восточных районах Сирийской пустыни.

В свою очередь телеканал Syria TV сообщил, что возглавляемая США международная коалиция проводит кампанию арестов в Пальмире и ее окрестностях после инцидента со стрельбой.

В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены американскими вертолетами на военную базу международной коалиции в районе Эт-Танф, расположенном примерно в 250 км от Дамаска.

Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Он был нейтрализован в ходе перестрелки. В настоящее время компетентные органы выясняют, был ли он связан с ИГИЛ или придерживался идеологии террористической организации.

Да!
Да! мистерия XXI века
23:04 513
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 5410
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
22:48 599
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5655
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
22:23 1337
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
22:36 1145
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
20:14 2057
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 5146
В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 1296
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 1184
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 2853

ЭТО ВАЖНО

