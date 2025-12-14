Трамп пообещал жесткий ответ после атаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Сирии.

«Могу сказать вам, что в Сирии людям, которые это сделали, будет нанесён большой ущерб. Они поймали одного человека, но ущерб будет значительным», — заявил Трамп во время рождественского приёма в Белом доме.

В то же время силы безопасности Сирии задержали пятерых подозреваемых в недавней атаке на штаб силовых структур в Пальмире, в результате которой погибли двое американских военнослужащих. Об этом сообщило министерство внутренних дел переходного правительства Сирии.

В заявлении отмечается, что операция была проведена подразделениями МВД в координации с разведывательными структурами и международной антитеррористической коалицией. В ходе операции были задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Сирии Асаадом аль-Шибани. Главной темой переговоров стало нападение на американских и сирийских военнослужащих в Пальмире. Собеседники отметили, что атака была попыткой подорвать развивающееся сирийско-американское сотрудничество.

По данным сирийского МВД, в субботу боевик террористической группировки «Исламское государство» совершил вооружённое нападение на штаб, где проходила встреча представителей сил безопасности.