USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Новость дня
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев

Эльяс Шафиев, собкор
22:36 1147

Человек, убивший в сирийской Пальмире американского гражданина, являвшегося переводчиком двух солдат Национальной гвардии США, входил в ближайшее окружение президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

На одной из фотографий, распространяемых в соцсетях, убийца запечатлен во время одного из публичных мероприятий рядом с аш-Шараа.

По имеющимся данным, он был направлен в Пальмиру Министерством внутренних дел Сирии для «обеспечения общественного порядка». Следствие установило, что убийца планировал совершить нападение во время совещания с участием высокопоставленных командиров армии США. Но когда попытка в здание, где проходила встреча, была пресечена американскими военнослужащими, он открыл по ним огонь.

Пресс-секретарь МВД Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что еще до инцидента было установлено, что убийца придерживается радикальных идеологических взглядов. Однако, по словам пресс-секретаря, из-за бюрократических проволочек и того, что на тот момент был выходной день, дело не было рассмотрено своевременно

Сообщается, что в 2014 году этот человек присоединился к террористической организации ИГИЛ и в ее составе участвовал в боевых действиях против сил режима Башара Асада, а также против других вооруженных группировок в сирийских провинциях Ракка и Хомс. После свержения режима Асада вместе с группой боевиков ИГИЛ он отправился в Дамаск, где вошел в состав сил безопасности, сформированных новым правительством САР.

Министерство внутренних дел Сирии официально подтвердило, что человек, совершивший нападение на американских солдат, являлся сотрудником сирийских сил безопасности. Пресс-секретарь МВД Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что еще до инцидента было установлено, что убийца придерживается радикальных идеологических взглядов. Однако, по словам пресс-секретаря, из-за бюрократических проволочек и того, что на тот момент был выходной день, дело не было рассмотрено своевременно.

«Нам еще с 10 декабря было известно, что человек, убивший американцев, придерживался такфиристских идеологий, - подчеркнул аль-Баба. - И мы планировали принять меры против него в воскресенье. Но он совершил преступление буквально накануне».

Напомним, что после произошедшего президент США Дональд Трамп заявил, что безжалостно отомстит ИГИЛ за это нападение. Ранее ВВС США уже наносили удары по деревням в окрестностях Пальмиры и Аль-Баба, находящихся под контролем группировок ИГИЛ.

При этом ни Пентагон, ни Белый дом не сообщили о том, что нападавший был сотрудником сил безопасности Сирии, и не сделали заявлений, возлагающих ответственность за случившееся на правительство Сирии. Более того, в письме, направленном президенту Сирии несколькими днями ранее, Дональд Трамп подчеркнул, что Ахмед аш-Шараа «при поддержке Соединенных Штатов может стать великим лидером».

Да!
Да! мистерия XXI века
23:04 514
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 5412
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
22:48 600
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5655
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
22:23 1339
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
22:36 1148
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
20:14 2058
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 5146
В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 1296
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 1184
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 2853

ЭТО ВАЖНО

Да!
Да! мистерия XXI века
23:04 514
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 5412
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
22:48 600
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5655
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
22:23 1339
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
22:36 1148
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
20:14 2058
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 5146
В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 1296
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 1184
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 2853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться