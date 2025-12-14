По имеющимся данным, он был направлен в Пальмиру Министерством внутренних дел Сирии для «обеспечения общественного порядка». Следствие установило, что убийца планировал совершить нападение во время совещания с участием высокопоставленных командиров армии США. Но когда попытка в здание, где проходила встреча, была пресечена американскими военнослужащими, он открыл по ним огонь.

На одной из фотографий, распространяемых в соцсетях, убийца запечатлен во время одного из публичных мероприятий рядом с аш-Шараа.

Сообщается, что в 2014 году этот человек присоединился к террористической организации ИГИЛ и в ее составе участвовал в боевых действиях против сил режима Башара Асада, а также против других вооруженных группировок в сирийских провинциях Ракка и Хомс. После свержения режима Асада вместе с группой боевиков ИГИЛ он отправился в Дамаск, где вошел в состав сил безопасности, сформированных новым правительством САР.

Министерство внутренних дел Сирии официально подтвердило, что человек, совершивший нападение на американских солдат, являлся сотрудником сирийских сил безопасности. Пресс-секретарь МВД Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что еще до инцидента было установлено, что убийца придерживается радикальных идеологических взглядов. Однако, по словам пресс-секретаря, из-за бюрократических проволочек и того, что на тот момент был выходной день, дело не было рассмотрено своевременно.

«Нам еще с 10 декабря было известно, что человек, убивший американцев, придерживался такфиристских идеологий, - подчеркнул аль-Баба. - И мы планировали принять меры против него в воскресенье. Но он совершил преступление буквально накануне».

Напомним, что после произошедшего президент США Дональд Трамп заявил, что безжалостно отомстит ИГИЛ за это нападение. Ранее ВВС США уже наносили удары по деревням в окрестностях Пальмиры и Аль-Баба, находящихся под контролем группировок ИГИЛ.

При этом ни Пентагон, ни Белый дом не сообщили о том, что нападавший был сотрудником сил безопасности Сирии, и не сделали заявлений, возлагающих ответственность за случившееся на правительство Сирии. Более того, в письме, направленном президенту Сирии несколькими днями ранее, Дональд Трамп подчеркнул, что Ахмед аш-Шараа «при поддержке Соединенных Штатов может стать великим лидером».