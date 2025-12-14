USD 1.7000
Посланник Трампа анонсировал большое освобождение

22:40 665

В ближайшие месяцы в Беларуси планируется освободить около 1000 заключенных, сообщил Reuters посланник президента США Джон Коул.

По его мнению, их могут отпустить «одной большой группой». «Я считаю, это более чем возможно… Мы движемся в правильном направлении, импульс есть», — сказал Коул, добавив, что тогда США снимут большую часть санкций с Беларуси. «Думаю, это справедливый обмен», — заявил он.

Светлана Тихановская приветствует Алеся Беляцкого

13 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, включая экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Виктора Бабарико, главу его избирательного штаба Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии мира правозащитника Алеся Беляцкого. Взамен США сняли санкции с белорусского калия, введенные в 2021 году. 114 заключенных после освобождения неожиданно вывезли в Украину, а не в Литву, как это делали раньше, без паспортов. По словам пресс-секретаря белорусского лидера Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, их передали в обмен на попавших в плен белорусов и раненых россиян.

14 декабря в больнице в Чернигове прошла пресс-конференция освобожденных политиков. Колесникова поблагодарила за освобождение президентов США, Украины и Беларуси: «Я бы хотела поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что сейчас происходит, за то, что дело сдвинулось с мертвой точки и есть надежда на позитивные изменения. Хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ за то, что вы нас приняли, что вчера и сегодня мы чувствуем вашу любовь и поддержку. Я говорю спасибо Александру Григорьевичу за то, что он сделал возможным освобождение людей, наше освобождение. И я буду приветствовать все дальнейшие шаги в этом направлении».

Колесникова была удивлена тем, что их вывезли в Украину. По ее словам, только в Украине она узнала, что прибыла на территорию страны. Колесникова сообщила, что планирует провести по меньшей мере месяц с семьей, коллегами и заняться здоровьем, которое ухудшилось за пять лет в колонии.

Да!
Да! мистерия XXI века
23:04 517
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 5414
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
22:48 600
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5655
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
22:23 1342
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
22:36 1150
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
20:14 2058
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
11:49 5146
В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 1296
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 1184
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 2853

