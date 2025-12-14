USD 1.7000
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Очередное нападение ИГИЛ в Сирии

Очередное нападение ИГИЛ в Сирии

В Сирии зафиксирована очередная атака, совершенная боевиками террористической группировки ИГИЛ. На этот раз нападению подвергся патруль дорожной безопасности властей в районе города Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.

По имеющейся информации, в результате атаки погибли четыре сотрудника сирийских сил безопасности, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что накануне в районе Пальмиры боевик ИГИЛ, проходивший службу в рядах местных сил безопасности, открыл огонь, в результате чего погибли трое граждан США и двое сирийских силовиков.

