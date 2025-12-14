В Кыргызстане отменили концерт Меладзе

В Кыргызстане отменили концерт Валерия Меладзе. Об этом сообщил его продюсер Павел Рудченко, связав решение с опасениями властей по поводу возможных политических высказываний во время выступления артиста.

Концерт должен был состояться в рамках тура по Центральной Азии. Для его организации Меладзе направил гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана, пообещав исключить политические заявления и подчеркнув свое уважение к народам этих стран.

Меладзе покинул Россию в 2022 г. на фоне событий вокруг Украины. По мнению Рудченко, певец также может оказаться в числе артистов, которым ограничивают проведение концертов в странах восточного региона.