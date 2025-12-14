USD 1.7000
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

В Кыргызстане отменили концерт Меладзе

23:00 530

В Кыргызстане отменили концерт Валерия Меладзе. Об этом сообщил его продюсер Павел Рудченко, связав решение с опасениями властей по поводу возможных политических высказываний во время выступления артиста.

Концерт должен был состояться в рамках тура по Центральной Азии. Для его организации Меладзе направил гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана, пообещав исключить политические заявления и подчеркнув свое уважение к народам этих стран.

Меладзе покинул Россию в 2022 г. на фоне событий вокруг Украины. По мнению Рудченко, певец также может оказаться в числе артистов, которым ограничивают проведение концертов в странах восточного региона.

23:04 521
17:55 5414
22:48 603
16:12 5657
22:23 1344
22:36 1155
20:14 2060
11:49 5148
20:57 1299
20:39 1185
20:32 2855

