«Арка Трампа» затмит парижскую

Триумфальная арка, которую строят в Вашингтоне, будет похожа на аналогичную арку в Париже, но «затмит ее», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме, передает Fox News.

«Мы строим арку, похожую на Триумфальную арку, и строим ее у Арлингтонского кладбища, напротив мемориала Линкольна. Можно сказать, что там находятся памятники Джефферсону, Вашингтону, всем им, потому что они все рядом. И это что-то особенное. Она будет похожа на парижскую, но, честно говоря, она ее затмит», — сказал американский лидер.

Проект триумфальной арки в Вашингтоне Трамп представил в середине октября. На планах арка расположена в центре кольцевой развязки Memorial Circle, лицом к Белому дому. Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году.