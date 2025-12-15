Зеленский посетит Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может посетить Польшу в пятницу, 19 декабря. Об этом он сообщил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Зеленский отметил важность соседства с Польшей и выразил благодарность польской стороне за поддержку Украины.

«Что касается моего визита в Польшу, польская сторона предложила пятницу. Думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей», — заявил он.

При этом президент уточнил лишь день недели, не назвав точную дату визита. Из контекста следует, что речь идет о ближайшей пятнице, 19 декабря.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польским СМИ сообщил, что Зеленский может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким еще до конца текущего года.

Также известно, что Зеленский заявлял о готовности приехать на первую встречу с Каролем Навроцким в Польшу после получения официального приглашения. В начале декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что украинскому лидеру следует обратиться с соответствующим запросом о визите.