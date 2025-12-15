Перестрелка на сирийско-ливанской границе

USD 1.7000
Спецподразделения армии Ливана открыли ответный огонь по сирийской стороне границы после обстрела их позиций в районе Эль-Мешрефа. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его сведениям, обмен ударами с сирийскими силами безопасности привел к тому, что ливанские власти закрыли погранпереход в Эль-Каа. На участок границы к северу от Хермеля переброшены подкрепления.

Ранее в этом районе ливанские военные вступили в боестолкновение с бандой контрабандистов из клана Дендаш, боевики понесли потери и отступили на территорию Сирии.

Последний вооруженный инцидент на сирийско-ливанской границе произошел 17 августа, когда ливанская армия предотвратила попытку проникновения в страну группы террористов в горной местности Кфар-Забад.

27 марта в саудовском городе Джидда министры обороны Ливана и Сирии Мишель Менаса и Мурхаф Абу Касра подписали соглашение о демаркации совместной границы. Переговоры между ними прошли при посредничестве их саудовского коллеги принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. Главы оборонных ведомств договорились создать двусторонние специализированные комитеты, которые разработают механизмы по поддержанию стабильности на ливано-сирийской границе протяженностью 375 км.

Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 1465
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
14 декабря 2025, 20:14 2509
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже видео; обновлено 01:05
01:05 10664
США о встрече с Зеленским в Берлине
США о встрече с Зеленским в Берлине обновлено 01:01
01:01 3325
Да!
Да! мистерия XXI века
14 декабря 2025, 23:04 2012
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
14 декабря 2025, 17:55 5959
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
14 декабря 2025, 22:48 1488
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
14 декабря 2025, 16:12 6021
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 22:23 2494
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
14 декабря 2025, 22:36 2313
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
14 декабря 2025, 11:49 5323

