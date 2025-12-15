Перестрелка на сирийско-ливанской границе

Спецподразделения армии Ливана открыли ответный огонь по сирийской стороне границы после обстрела их позиций в районе Эль-Мешрефа. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его сведениям, обмен ударами с сирийскими силами безопасности привел к тому, что ливанские власти закрыли погранпереход в Эль-Каа. На участок границы к северу от Хермеля переброшены подкрепления.

Ранее в этом районе ливанские военные вступили в боестолкновение с бандой контрабандистов из клана Дендаш, боевики понесли потери и отступили на территорию Сирии.

Последний вооруженный инцидент на сирийско-ливанской границе произошел 17 августа, когда ливанская армия предотвратила попытку проникновения в страну группы террористов в горной местности Кфар-Забад.

27 марта в саудовском городе Джидда министры обороны Ливана и Сирии Мишель Менаса и Мурхаф Абу Касра подписали соглашение о демаркации совместной границы. Переговоры между ними прошли при посредничестве их саудовского коллеги принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. Главы оборонных ведомств договорились создать двусторонние специализированные комитеты, которые разработают механизмы по поддержанию стабильности на ливано-сирийской границе протяженностью 375 км.