ЦРУ потеряло в Гималаях генератор на плутонии

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пыталось установить в Гималаях оборудование для слежки за Китаем, однако потеряло его в горах. Это произошло еще в 1965 году, но, как сообщает The New York Times, генератор на радиоактивном топливе все еще там. И власти США не знают точно, где именно.

Идея установки шпионского оборудования на вершине горы Нанда-Деви (7816 м) пришла американскому правительству после того, как Китай в 1964 году провел первые испытания собственной атомной бомбы. Поднять оборудование для перехвата радиосигналов во время китайских ракетных испытаний должны были опытные альпинисты из США и Индии, отобранные ЦРУ, а возглавил группу альпинист и фотограф National Geographic Барри Бишоп. Они почти достигли вершины, когда в районе началась буря. И команде пришлось спасаться, оставив на горе антенну, кабели и портативный генератор, работающий на плутонии-238. Миссия провалилась.

Когда альпинисты ЦРУ вернулись на гору в 1966 году, генератора на месте уже не было. Его местонахождение остается неизвестным до сих пор. Власти США и Индии долгое время хранили случившееся в тайне, несмотря на опасность радиоактивного загрязнения вод Ганга. Документы о случившемся были рассекречены только в 1978 году, а в ноябре этого года в одном из гаражей Бозмена (Монтана) были найдены архивы главы той экспедиции — Барри Бишопа. Именно эта находка вернула интерес к теме, но, судя по всему, не приблизила спецслужбы к разгадке тайны местонахождения радиоактивного генератора.

