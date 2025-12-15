В Белгороде дроны атаковали ТЭЦ «Луч»

USD 1.7000
По Белгороду нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, в шести многоквартирных домах и одном частном доме выбиты окна.

*** 01:41

В Белгороде зафиксирован инцидент в районе тепловой электростанции «Луч», где, по предварительной информации, произошел прилет боеприпаса или беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

По их данным, после взрыва в районе объекта были отмечены перебои с электроснабжением. Очевидцы сообщают о звуках взрывов и временном отключении света в нескольких районах города, что может свидетельствовать о повреждении энергетической инфраструктуры.

Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 1909
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
14 декабря 2025, 20:14 2675
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже видео; обновлено 01:05
01:05 11810
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе»
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе» обновлено 01:27
01:27 3937
Да!
Да! мистерия XXI века
14 декабря 2025, 23:04 2609
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
14 декабря 2025, 17:55 6194
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика
14 декабря 2025, 22:48 1872
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
14 декабря 2025, 16:12 6185
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 22:23 2889
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
Сотрудник службы безопасности аш-Шараа и убил американцев
14 декабря 2025, 22:36 2738
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом
Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом главная тема
14 декабря 2025, 11:49 5427

ЭТО ВАЖНО

