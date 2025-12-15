В Белгороде дроны атаковали ТЭЦ «Луч»

По Белгороду нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.
Как добавил губернатор, в шести многоквартирных домах и одном частном доме выбиты окна.
*** 01:41
В Белгороде зафиксирован инцидент в районе тепловой электростанции «Луч», где, по предварительной информации, произошел прилет боеприпаса или беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.
По их данным, после взрыва в районе объекта были отмечены перебои с электроснабжением. Очевидцы сообщают о звуках взрывов и временном отключении света в нескольких районах города, что может свидетельствовать о повреждении энергетической инфраструктуры.