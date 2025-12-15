В Белгороде дроны атаковали ТЭЦ «Луч»

*** 01:41

В Белгороде зафиксирован инцидент в районе тепловой электростанции «Луч», где, по предварительной информации, произошел прилет боеприпаса или беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

По их данным, после взрыва в районе объекта были отмечены перебои с электроснабжением. Очевидцы сообщают о звуках взрывов и временном отключении света в нескольких районах города, что может свидетельствовать о повреждении энергетической инфраструктуры.