Иранцы остались без лекарств и детского питания

что там у соседей?
Джавад Шабири, автор haqqin.az
08:07 1505

В Иране стремительно нарастает кризис, затрагивающий наиболее чувствительный уровень, - базовое выживание населения.

Высокопоставленные представители фармацевтической отрасли ИРИ предупреждают: запасы лекарств и детского питания в Иране в среднем рассчитаны менее чем на два месяца, а в ближайшие три месяца с рынка могут исчезнуть около 800 наименований медикаментов.

Об этом сообщают сразу несколько иранских и зарубежных источников, включая Iran International, ILNA, Didban Iran и профильные отраслевые ассоциации.

Высокопоставленные представители фармацевтической отрасли ИРИ предупреждают: запасы лекарств и детского питания в Иране в среднем рассчитаны менее чем на два месяца

По оценке ассоциации фармацевтов Ирана, речь идет о системном сбое, затрагивающем всю цепочку - от импорта сырья и производства до дистрибуции и конечного потребителя. Кризис разворачивается на фоне отмены льготного валютного курса для импорта лекарств, резкого ослабления иранского риала, хронических долгов государства и фактического паралича системы медицинского страхования.

В комментарии агентству ILNA член правления Иранской ассоциации фармацевтов Хади Ахмади прямо заявил, что фармацевтический рынок страны утратил устойчивость. По его словам, курс иностранной валюты меняется практически ежедневно, и это немедленно бьет по ценам на лекарства. При этом распространенное представление о том, что основная нагрузка приходится на импорт активных фармацевтических ингредиентов, вводит в заблуждение. Ахмади уточняет: около 70 процентов себестоимости лекарственного препарата формирует не действующее вещество, а упаковка, логистика, вспомогательные материалы, оборудование и услуги, закупаемые по рыночному курсу. На сам же активный лекарственный ингредиент приходится лишь около 30 процентов стоимости препарата.

В результате даже лекарства, производимые внутри страны, становятся для значительной части населения недоступными. Фармацевты фиксируют рост числа пациентов, которые либо покупают препараты частично, либо из-за цены вообще отказываются от лечения.

Параллельно с ростом цен усугубляется физический дефицит. По данным представителей отрасли, сегодня многие препараты в Иране выдаются по карточкам, а некоторые, включая лекарства, формально относящиеся к отечественному производству, полностью исчезли из аптек. В качестве примера приводится препарат Morvarid для пациентов с хроническими заболеваниями крови, который почти не появляется в свободной продаже, несмотря на локальное производство. Дефицит затронул и такие относительно недорогие базовые лекарства, как преднизолон.

На этом фоне дополнительным фактором давления стала валютная динамика: несколько дней назад иранский риал достиг исторического минимума, опустившись примерно до 0,000020-0,000021 доллара за единицу

Социальные последствия кризиса уже приобретают драматический характер. Генеральный директор Иранского общества талассемии Юнес Араб заявил, что некоторые семьи публично говорят о готовности «продать почку или роговицу», чтобы оплатить жизненно необходимые лекарства для своих детей. Эти заявления стали символом глубины кризиса, в котором медицинская помощь фактически превращается в предмет отчаянного торга.

Дополнительные свидетельства поступают и из гражданских медиа. Портал Tjarat-News сообщил, что многие женщины откладывают медицинские обследования и лечение из-за высокой стоимости обезболивающих препаратов и диагностических процедур, особенно в условиях, когда страховое покрытие либо отсутствует, либо не компенсирует реальных затрат.

Масштабы финансового кризиса подтверждаются и официальными оценками. Мохаммад Абдезаде, председатель Комитета по экономике здравоохранения Тегеранской торговой палаты, сообщил, что совокупные долги государственных и частных структур перед фармацевтической промышленностью превысили 150 триллионов иранских риалов. Алиреза Чезри, глава Ассоциации производителей и поставщиков медицинского оборудования в Тегеране, заявил о семикратном росте цен на фармацевтическую продукцию с момента отмены льготного обменного курса.

На этом фоне дополнительным фактором давления стала валютная динамика: несколько дней назад иранский риал достиг исторического минимума, опустившись примерно до 0,000020-0,000021 доллара за единицу. Для фармацевтического рынка это означает дальнейшее удорожание импорта, рост долгов и ускоренное вымывание препаратов из обращения.

Сводная оценка, которую дают представители отрасли, выглядит предельно тревожно: при сохранении текущей валютной политики, неработающей системе страхования и нерешенных государственных долгах дефицит лекарств и детского питания в Иране будет только углубляться. При этом первыми и главными жертвами этого кризиса станут хронически больные, дети и социально уязвимые группы населения.

