Иранцы остались без лекарств и детского питания

В Иране стремительно нарастает кризис, затрагивающий наиболее чувствительный уровень, - базовое выживание населения. Высокопоставленные представители фармацевтической отрасли ИРИ предупреждают: запасы лекарств и детского питания в Иране в среднем рассчитаны менее чем на два месяца, а в ближайшие три месяца с рынка могут исчезнуть около 800 наименований медикаментов. Об этом сообщают сразу несколько иранских и зарубежных источников, включая Iran International, ILNA, Didban Iran и профильные отраслевые ассоциации.

По оценке ассоциации фармацевтов Ирана, речь идет о системном сбое, затрагивающем всю цепочку - от импорта сырья и производства до дистрибуции и конечного потребителя. Кризис разворачивается на фоне отмены льготного валютного курса для импорта лекарств, резкого ослабления иранского риала, хронических долгов государства и фактического паралича системы медицинского страхования. В комментарии агентству ILNA член правления Иранской ассоциации фармацевтов Хади Ахмади прямо заявил, что фармацевтический рынок страны утратил устойчивость. По его словам, курс иностранной валюты меняется практически ежедневно, и это немедленно бьет по ценам на лекарства. При этом распространенное представление о том, что основная нагрузка приходится на импорт активных фармацевтических ингредиентов, вводит в заблуждение. Ахмади уточняет: около 70 процентов себестоимости лекарственного препарата формирует не действующее вещество, а упаковка, логистика, вспомогательные материалы, оборудование и услуги, закупаемые по рыночному курсу. На сам же активный лекарственный ингредиент приходится лишь около 30 процентов стоимости препарата. В результате даже лекарства, производимые внутри страны, становятся для значительной части населения недоступными. Фармацевты фиксируют рост числа пациентов, которые либо покупают препараты частично, либо из-за цены вообще отказываются от лечения. Параллельно с ростом цен усугубляется физический дефицит. По данным представителей отрасли, сегодня многие препараты в Иране выдаются по карточкам, а некоторые, включая лекарства, формально относящиеся к отечественному производству, полностью исчезли из аптек. В качестве примера приводится препарат Morvarid для пациентов с хроническими заболеваниями крови, который почти не появляется в свободной продаже, несмотря на локальное производство. Дефицит затронул и такие относительно недорогие базовые лекарства, как преднизолон.