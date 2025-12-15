Темный шоколад – эликсир молодости?

Темный шоколад уже давно окружен ореолом «полезного удовольствия», однако до недавнего времени этот статус опирался, скорее, на общее представление о какао как об источнике антиоксидантов, чем на точные молекулярные данные. Новое исследование, проведенное учеными Королевского колледжа Лондона, добавляет к этой истории неожиданное измерение, связав один из компонентов какао с признаками более медленного биологического старения организма. Речь идет о теобромине - природном соединении из группы растительных алкалоидов, которое в наибольших концентрациях содержится именно в какао-бобах и, соответственно, в темном шоколаде. Исследование, опубликованное 10 декабря 2025 года в научном журнале Aging и процитированное изданием MedicalXpress, показало, что уровень теобромина в крови у части людей коррелирует с биологическими маркерами более «молодого» состояния организма.

Чтобы понять значимость этого вывода, важно различать хронологический и биологический возраст. Если хронологический — это просто количество прожитых лет, то биологический возраст отражает, насколько эффективно функционируют клетки и ткани организма, и определяется по таким молекулярным признакам, как характер метилирования ДНК и длина теломеров - защитных участков на концах хромосом, которые с возрастом постепенно укорачиваются и связаны с риском развития возрастных заболеваний. В рамках исследования ученые проанализировали данные двух крупных европейских когорт. В британской когорте TwinsUK были изучены показатели 509 участников, а в немецкой когорте KORA - 1160 человек. У всех измеряли уровень теобромина в крови и сопоставляли его с эпигенетическими показателями старения и длиной теломеров. Картина оказалась устойчивой: по мере роста концентрации теобромина замедление биологического старения фиксировалось чаще, чем у людей с более низкими показателями этого вещества. Джордана Белл, профессор эпигенетики Королевского колледжа Лондона, подчеркивает, что речь идет именно о статистической связи, а не о простом рецепте долголетия. По ее словам, ученые видят корреляцию между одним из компонентов темного шоколада и сохранением биологической молодости. Правда, это не означает, что увеличение потребления шоколада автоматически замедлит процесс старения.