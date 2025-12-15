Темный шоколад – эликсир молодости?

USD 1.7000
Рауф Керимли, собкор
08:19 1717

Темный шоколад уже давно окружен ореолом «полезного удовольствия», однако до недавнего времени этот статус опирался, скорее, на общее представление о какао как об источнике антиоксидантов, чем на точные молекулярные данные.

Новое исследование, проведенное учеными Королевского колледжа Лондона, добавляет к этой истории неожиданное измерение, связав один из компонентов какао с признаками более медленного биологического старения организма.

Речь идет о теобромине - природном соединении из группы растительных алкалоидов, которое в наибольших концентрациях содержится именно в какао-бобах и, соответственно, в темном шоколаде. Исследование, опубликованное 10 декабря 2025 года в научном журнале Aging и процитированное изданием MedicalXpress, показало, что уровень теобромина в крови у части людей коррелирует с биологическими маркерами более «молодого» состояния организма.

Речь идет о теобромине - природном соединении из группы растительных алкалоидов, которое в наибольших концентрациях содержится именно в какао-бобах и, соответственно, в темном шоколаде

Чтобы понять значимость этого вывода, важно различать хронологический и биологический возраст. Если хронологический — это просто количество прожитых лет, то биологический возраст отражает, насколько эффективно функционируют клетки и ткани организма, и определяется по таким молекулярным признакам, как характер метилирования ДНК и длина теломеров - защитных участков на концах хромосом, которые с возрастом постепенно укорачиваются и связаны с риском развития возрастных заболеваний.

В рамках исследования ученые проанализировали данные двух крупных европейских когорт. В британской когорте TwinsUK были изучены показатели 509 участников, а в немецкой когорте KORA - 1160 человек. У всех измеряли уровень теобромина в крови и сопоставляли его с эпигенетическими показателями старения и длиной теломеров. Картина оказалась устойчивой: по мере роста концентрации теобромина замедление биологического старения фиксировалось чаще, чем у людей с более низкими показателями этого вещества.

Джордана Белл, профессор эпигенетики Королевского колледжа Лондона, подчеркивает, что речь идет именно о статистической связи, а не о простом рецепте долголетия. По ее словам, ученые видят корреляцию между одним из компонентов темного шоколада и сохранением биологической молодости. Правда, это не означает, что увеличение потребления шоколада автоматически замедлит процесс старения.

Главный вывод исследования звучит для любителей сладкого трезво и даже немного разочаровывающе: увы, темный шоколад не является эликсиром молодости. Но он может оказаться частью гораздо более сложной картины...

При этом британские исследователи предельно осторожны в выводах. Темный шоколад остается продуктом, содержащим сахар, жиры и значительную калорийность. Доктор Рами Саад, ведущий исследователь проекта, прямо отмечает, что пока неясно, каким именно образом теобромин взаимодействует с генами и другими компонентами рациона и может ли он оказывать прямое влияние на процессы старения. А потому, по его словам, употребление большого количества шоколада не может рассматриваться как рецепт продления молодости.

Тем не менее работа британских ученых открывает более широкий и, возможно, куда более важный горизонт. Она показывает, что питание - это не только вопрос калорий и витаминов, но еще и сложный диалог между пищей и генетическими механизмами. В этом смысле теобромин становится не рекламным символом «полезного шоколада», а поводом заново взглянуть на то, как повседневные диетические привычки могут незаметно влиять на здоровье и темпы старения.

Главный вывод исследования звучит для любителей сладкого трезво и даже немного разочаровывающе: увы, темный шоколад не является эликсиром молодости. Но он может оказаться частью гораздо более сложной картины, в которой умеренное и осознанное потребление привычных продуктов помогает поддерживать здоровье на молекулярном уровне. И, возможно, именно в таких вот «скрытых подсказках» повседневного рациона наука со временем найдет более реалистичный путь к здоровому старению, чем в громких обещаниях «быстрых чудес».

