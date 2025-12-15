USD 1.7000
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений

что там у соседей?
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
08:26

На фоне хронической волатильности турецкой экономики и дискуссий о макроэкономической стабилизации в стране происходит менее заметный, но стратегически куда более важный процесс - круизный туризм в Турции демонстрирует рекордный рост и постепенно превращается в устойчивый источник валютной выручки, работающий вне привычной сезонности и напрямую поддерживающий платежный баланс.

По итогам первых 11 месяцев 2025 года Турцию посетили 2,09 миллиона пассажиров круизных лайнеров - лучший показатель за всю историю наблюдений. За тот же период в турецких портах пришвартовались 1347 круизных судов, что означает заметный рост как по количеству судозаходов, так и по числу туристов по сравнению с предыдущим годом. Прирост составил около 180 дополнительных круизов и порядка 243 тысяч пассажиров, что подтверждает устойчивый интерес международных операторов к турецким маршрутам.

Ключевую роль в этом росте играет портовая инфраструктура. Абсолютным лидером остается порт Кушадасы в провинции Айдын на побережье Эгейского моря. В 2025 году он принял 611 круизных судов, почти 990 тысяч пассажиров. И, по оценкам отрасли, до конца года этот показатель превысит 1 миллион человек. Кушадасы фактически стал главным круизным хабом Турции, аккумулирующим потоки из Восточного Средиземноморья.

По итогам первых 11 месяцев 2025 года Турцию посетили 2,09 миллиона пассажиров круизных лайнеров - лучший показатель за всю историю наблюдений

Стамбул закрепил за собой статус второго системообразующего центра. В 2025 году порты крупнейшего города Турции приняли около 615 тысяч круизных пассажиров. При этом особенно показателен рост Стамбула как порта приписки, а не только транзитной точки: число пассажиров, начинающих и завершающих круизы именно в Стамбуле, увеличилось более чем вдвое - с 93 851 в прошлом году до примерно 215 тысяч в текущем. Это означает более глубокое вовлечение города в цепочку туристических расходов - от размещения и питания до логистики и сервисов.

Рост круизного трафика не ограничивается двумя флагманскими портами. Существенное увеличение заходов зафиксировано также в Мармарисе, Бодруме, Чешме, Чанаккале, Синопе и Самсуне. Расширение сети портов захода позволяет распределять туристические потоки по регионам, снижая нагрузку на мегаполисы и одновременно стимулируя локальные экономики.

Для прибрежных городов круизные пассажиры — это прямые доходы для малого и среднего бизнеса, сферы услуг, транспорта и торговли. В отличие от классического пляжного туризма, круизные потоки приносят деньги быстро и концентрированно, что особенно важно для регионов с ограниченной индустриальной базой.

Представители турецких властей прямо связывают успех отрасли с целенаправленными инвестициями в инфраструктуру. Расширение и модернизация портов в Стамбуле, Кушадасы и других ключевых точках сопровождались скоординированной работой Министерства транспорта и инфраструктуры и Министерства культуры и туризма. Эта связка позволила Турции повысить конкурентоспособность на фоне других средиземноморских направлений, где портовые мощности зачастую не поспевают за ростом круизного флота.

Кушадасы фактически стал главным круизным хабом Турции, аккумулирующим потоки из Восточного Средиземноморья

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал текущие показатели важной вехой, подчеркнув, что страна уверенно вошла в число наиболее привлекательных круизных направлений не только в Средиземноморье, но и в глобальном масштабе. По словам министра, улучшение туристического опыта для пассажиров круизных лайнеров стало прямым результатом инфраструктурных решений и институционального взаимодействия.

Рост круизной индустрии органично вписывается в более широкие цели Турции в сфере туризма. К концу 2025 года страна рассчитывает принять 64 миллиона туристов и получить 65 миллиардов долларов дохода от туристической отрасли. Круизный сегмент играет в этой стратегии особую роль, поскольку способствует удлинению туристического сезона и снижению зависимости от летних месяцев.

С экономической точки зрения это означает более равномерное поступление валютной выручки в течение года, что критически важно для страны с высоким импортом и постоянным давлением на национальную валюту.

Международные эксперты туристической отрасли сходятся во мнении, что Турция находится лишь в начале структурного сдвига. Расширение портов приписки, рост интереса международных круизных компаний и диверсификация маршрутов создают предпосылки для превращения страны в один из ключевых узлов мировой круизной индустрии.

Особое значение имеет переход к круглогодичному круизному туризму, который позволяет сгладить сезонные колебания, стабилизировать занятость в туристическом секторе и сформировать более устойчивую модель роста. По мере продолжения инвестиций в инфраструктуру и усиления маркетинговых усилий Турция не просто наращивает туристические показатели, но и укрепляет один из немногих секторов экономики, способных приносить миллиарды долларов дохода без прямой зависимости от промышленного цикла.

На этом фоне круизный туризм Турции превращается из нишевого направления в важный элемент экономической устойчивости страны - тихо, без громких заявлений, но с вполне измеримым финансовым эффектом.

ЭТО ВАЖНО

