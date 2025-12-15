Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений

На фоне хронической волатильности турецкой экономики и дискуссий о макроэкономической стабилизации в стране происходит менее заметный, но стратегически куда более важный процесс - круизный туризм в Турции демонстрирует рекордный рост и постепенно превращается в устойчивый источник валютной выручки, работающий вне привычной сезонности и напрямую поддерживающий платежный баланс. По итогам первых 11 месяцев 2025 года Турцию посетили 2,09 миллиона пассажиров круизных лайнеров - лучший показатель за всю историю наблюдений. За тот же период в турецких портах пришвартовались 1347 круизных судов, что означает заметный рост как по количеству судозаходов, так и по числу туристов по сравнению с предыдущим годом. Прирост составил около 180 дополнительных круизов и порядка 243 тысяч пассажиров, что подтверждает устойчивый интерес международных операторов к турецким маршрутам. Ключевую роль в этом росте играет портовая инфраструктура. Абсолютным лидером остается порт Кушадасы в провинции Айдын на побережье Эгейского моря. В 2025 году он принял 611 круизных судов, почти 990 тысяч пассажиров. И, по оценкам отрасли, до конца года этот показатель превысит 1 миллион человек. Кушадасы фактически стал главным круизным хабом Турции, аккумулирующим потоки из Восточного Средиземноморья.

Стамбул закрепил за собой статус второго системообразующего центра. В 2025 году порты крупнейшего города Турции приняли около 615 тысяч круизных пассажиров. При этом особенно показателен рост Стамбула как порта приписки, а не только транзитной точки: число пассажиров, начинающих и завершающих круизы именно в Стамбуле, увеличилось более чем вдвое - с 93 851 в прошлом году до примерно 215 тысяч в текущем. Это означает более глубокое вовлечение города в цепочку туристических расходов - от размещения и питания до логистики и сервисов. Рост круизного трафика не ограничивается двумя флагманскими портами. Существенное увеличение заходов зафиксировано также в Мармарисе, Бодруме, Чешме, Чанаккале, Синопе и Самсуне. Расширение сети портов захода позволяет распределять туристические потоки по регионам, снижая нагрузку на мегаполисы и одновременно стимулируя локальные экономики. Для прибрежных городов круизные пассажиры — это прямые доходы для малого и среднего бизнеса, сферы услуг, транспорта и торговли. В отличие от классического пляжного туризма, круизные потоки приносят деньги быстро и концентрированно, что особенно важно для регионов с ограниченной индустриальной базой. Представители турецких властей прямо связывают успех отрасли с целенаправленными инвестициями в инфраструктуру. Расширение и модернизация портов в Стамбуле, Кушадасы и других ключевых точках сопровождались скоординированной работой Министерства транспорта и инфраструктуры и Министерства культуры и туризма. Эта связка позволила Турции повысить конкурентоспособность на фоне других средиземноморских направлений, где портовые мощности зачастую не поспевают за ростом круизного флота.